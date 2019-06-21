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Технологии и медиа ,  
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СМИ назвали причину переноса запуска «Протона-М»
Источники агентств «РИА Новости» и ТАСС рассказали, что запуск ракеты «Протон-М» с Байконура отложили из-за проблем с телескопом «Спектр-РГ», который ракета должна была вывести на орбиту
Ракета «Протон-М» (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Запуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») был перенесен не из-за замечаний к состоянию ракеты-носителя, а из-за проблем с научным аппаратом. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

По словам собеседника «РИА Новости», во время предстартовой проверки обнаружились «проблемы в электросистеме космического аппарата». «Речь о разрядившемся аккумуляторе спутника», — сказал собеседник агентства. Эту же информацию «РИА Новости» подтвердили еще два источника в ракетно-космической отрасли.

О том, что замечание относилось к аппарату «Спектр-РГ», также со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает ТАСС. «Ракета-носитель [«Протон-М»] полностью готова к полету», — отметил он.

Научный аппарат «Спектр- РГ» — рентгеновская обсерватория, которая должна создать «карту видимой Вселенной» в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. На этой карте будут отмечены все крупные скопления галактик.

Ранее «Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» с Байконура с 21 июня на резервную дату, объяснив это тем, при подготовке к пуску «было выявлено замечание». О каком именно замечании идет речь, госкорпорация на сообщала. По данным собеседников агентств «РИА Новости» и ТАСС, резервная дата — 22 июня.

Пуск был запланирован на 21 июня на 15:17:14 мск. Спустя два часа «Спектр-РГ» должен был отделиться от ракеты-носителя и начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной точке пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Полет к ней занимает почти три месяца, сообщал «Роскосмос».

Из сообщения на сайте «Роскомоса» следует, что работы над телескопом «Спектр-РГ» вели НПО им. С.А.Лавочкина, Институт космических исследований РАН (по научной полезной нагрузке) и немецкий Институт внеземной физики Общества им. Макса Планка (в части работ по телескопу eROSITA, установленному на научном аппарате).

РБК направил запрос в пресс-службу «Роскосмоса». В госкорпорации ответили, что «вся официальная информация публикуется на сайте».

Автор: Наталья Демченко
При участии: Любовь Порываева
Теги: «Протон-М», ракета-носитель
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