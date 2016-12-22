В список «Пионеров технологий» Давоса вошла компания Михаила Мирилашвили

В список «Пионеры технологий», составленный швейцарской неправительственной организацией Всемирный экономический форум (ВЭФ), вошла компания Watergen, контрольный пакет которой принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Мирилашвили.
В список не включена ни одна компания, штаб-квартира которой располагалась бы в России. Он включает стартапы, работающие над инновационными технологическими решениями.
Watergen разрабатывает оборудование, позволяющее получать воду из воздуха, а также очищать непригодную для питья воду от загрязнений. Компания разрабатывает портативные и стационарные системы, которые можно применять в том числе в условиях боевых действий, говорится на ее сайте.
«Инновации появляются во всех уголках Земли, среди самых разнообразных групп предпринимателей», — заявила Шерил Мартин, руководитель Центра инноваций и предпринимательства и член правления ВЭФ.
Технологии и стартапы — это не только компьютерное программное обеспечение, потребительские приложения и социальные сети, отметила глава программы Фулвия Монтреор. «Пионеры технологий 2018 года решают сложные задачи, такие как экологическая устойчивость, эффективное использование энергии и доступ к здравоохранению», — цитирует пресс-служба ВЭФ ее слова.
«Пионеры технологий» занимаются разработками в области применения блокчейна при голосовании, использования искусственного интеллекта в фармацевтике, дополненной реальности в городской среде и улучшения технологий пищевой промышленности и переработки мусора и др. Список разделен на восемь тематических разделов: цифровые технологии и развлечения, кибербезопасность и цифровая идентификация, транспорт, энергетика и экология, промышленное производство, финансовые системы, здоровье, пищевая безопасность и сельское хозяйство.
Четверть стартапов, включенных в лист, возглавляют женщины, подсчитали в ВЭФ.Более половины представленных в списке компаний находится за пределами США, однако американских резидентов в нем все равно больше всех — 28. На втором месте идет Израиль: в списке представлено восемь инновационных бизнесов из этой страны.
В список также попали пять компаний из Великобритании, по одной — из Китая, Швеции, Канады, Германии, Франции, Бангладеш, Индонезии, Марокко, Новой Зеландии, по две — из Кении, Австралии, Индии и Бразилии, а также три компании из Швейцарии.
Кто такой Михаил Мирилашвили
Михаил Мирилашвили был известным в 1990-е годы президентом крупнейшей в российском игорном бизнесе корпорации «Конти» (в 2009-м, после введения ограничений на ведение игорного бизнеса, он закрыл свои активы в этой сфере).
В 2003 году Мирилашвили приговорили к 12 годам лишения свободы: его признали виновным в похищении людей. В 2009 году, после того как Верховный суд сократил срок наказания, он вышел на свободу.
Сын бизнесмена Вячеслав Мирилашвили ныне управляющий партнер фонда Vaizra Investments, до 2013 года был инвестором «ВКонтакте». Сейчас занимает 113-е место в рейтинге Forbes Russia с состоянием $950 млн.