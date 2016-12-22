В список «Пионеров технологий» Давоса вошла компания Михаила Мирилашвили

Всемирный экономический форум (ВЭФ), организующий ежегодные встречи в Давосе, назвал стартапы, которые должны помочь решить глобальные мировые проблемы. Один из них финансируется российским бизнесменом

Михаил Мирилашвили (Фото: Андрей Пронин / Интерпресс / ТАСС)

В список «Пионеры технологий», составленный швейцарской неправительственной организацией ​Всемирный экономический форум (ВЭФ), вошла компания Watergen, контрольный пакет которой принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Мирилашвили.

В список не включена ни одна компания, штаб-квартира которой располагалась бы в России. Он включает стартапы, работающие над инновационными технологическими решениями.

Watergen разрабатывает оборудование, позволяющее получать воду из воздуха, а также очищать непригодную для питья воду от загрязнений. Компания разрабатывает портативные и стационарные системы, которые можно применять в том числе в условиях боевых действий, говорится на ее сайте.

«Инновации появляются во всех уголках Земли, среди самых разнообразных групп предпринимателей», — заявила Шерил Мартин, руководитель Центра инноваций и предпринимательства и член правления ВЭФ.

Технологии и стартапы — это не только компьютерное программное обеспечение, потребительские приложения и социальные сети, отметила глава программы Фулвия Монтреор. «Пионеры технологий 2018 года решают сложные задачи, такие как экологическая устойчивость, эффективное использование энергии и доступ к здравоохранению», — цитирует пресс-служба ВЭФ ее слова.

«Пионеры технологий» занимаются разработками в области применения блокчейна при голосовании, использования искусственного интеллекта в фармацевтике, дополненной реальности в городской среде и улучшения технологий пищевой промышленности и переработки мусора и др. Список разделен на восемь тематических разделов: цифровые технологии и развлечения, кибербезопасность и цифровая идентификация, транспорт, энергетика и экология, промышленное производство, финансовые системы, здоровье, пищевая безопасность и сельское хозяйство.

Четверть стартапов, включенных в лист, возглавляют женщины, подсчитали в ВЭФ.

Более половины представленных в списке компаний находится за пределами США, однако американских резидентов в нем все равно больше всех — 28. На втором месте идет Израиль: в списке представлено восемь инновационных бизнесов из этой страны.

В список также попали пять компаний из Великобритании, по одной — из Китая, Швеции, Канады, Германии, Франции, Бангладеш, Индонезии, Марокко, Новой Зеландии, по две — из Кении, Австралии, Индии и Бразилии, а также три компании из Швейцарии.