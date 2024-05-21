Организаторы IPO группы «Элемент» оценили ее в ₽117–140 млрд

Организаторы IPO «Элемента» оценили стоимость компании в 117–140 млрд руб., говорят источники РБК. Это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и если оно пройдет по нижней границе, то аналитики ждут большого спроса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как сообщил источник РБК, близкий к группе «Элемент», один из организаторов IPO оценил ее стоимость в 117–130 млрд руб., второй — в 120–140 млрд руб., третий банк-организатор пока не представил свою оценку. Информацию подтвердили еще два собеседника РБК на инвестиционном рынке. По словам одного из них, по финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более 150 млрд руб., но они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет».

Представитель «Элемента» отказался комментировать эту информацию.

Что известно об «Элементе»

Группа «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех», является крупнейшим российским разработчиком и производителем микроэлектроники — занимает 51% этого рынка, по данным Kept. Объединяет более 30 компаний по производству микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.

О намерении провести IPO на СПБ Бирже «Элемент» объявил 17 мая. Тогда в компании говорили, что листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая — начале июня этого года. По результатам размещения free-float составит не менее 10%. Инвесторам предложат акции дополнительного выпуска, никто из акционеров не планирует продавать свои бумаги. «Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки», — говорилось в сообщении «Элемента». Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

Из проспекта размещения следует, что группа объединяет девять производственных активов и десять дизайн-центров в России, а также одну фабрику по корпусированию микросхем в Китае. Клиентами группы в основном являются российские предприятия в различных отраслях экономики. По итогам 2023 года их число приблизилось к 3 тыс., при этом доля десяти крупнейших в выручке составила 29%.

Общая выручка «Элемента» в прошлом году составила 35,8 млрд руб. (+46%), показатель EBITDA — 8,7 млрд руб. (+68%), чистая прибыль — 5,3 млрд руб. (+93%), чистый долг — 10,97 млрд руб. (+16%). Капитальные затраты в прошлом году равнялись 11,8 млрд руб. против 3,1 млрд руб. в 2022-м. В виде субсидий и грантов компания получила 6,3 млрд руб. господдержки, доля льготных кредитов со ставкой 1–3% годовых в структуре долга достигла 55%.

В проспекте компании говорится, что по итогам шести месяцев 2023 года «Элемент» выплатил 72,2 млн руб. из 302,4 млн руб. объявленных дивидендов. В предыдущий раз группа заплатила дивиденды в размере 326,9 млн руб. по итогам девяти месяцев 2021 года.

Среди основных рисков помимо стандартных указаны:

риски, связанные с конкурентным характером рынка микроэлектроники;

риск зависимости компании от цепочек поставок и сторонних поставщиков;

риск того, что компания может оказаться не в состоянии привлечь и удержать квалифицированный персонал;

повышение рисков того, что предприятия группы могут стать объектом вражеских диверсий, атак авиации и дронов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Также в перечне указан риск прекращения или существенного сокращения программы господдержки российского рынка микроэлектроники. Всего на его развитие в 2023 году государство выделило около 147 млрд руб., в 2024 году объем господдержки может вырасти до 211 млрд руб., отмечается в проспекте «Элемента». В 2023–2026 годах в рамках госпрограмм на развитие микроэлектроники в федеральном бюджете России предусмотрено совокупное финансирование в размере 8,1 трлн руб.

«Элемент» и ряд входящих в группу компаний находятся под санкциями США, из-за чего были заблокированы его активы в американской юрисдикции, существует запрет на долларовые транзакции и проведение любых операций с американскими контрагентами, отмечается в проспекте. Кроме того, против группы были введены санкции ЕС и Японии, а против отдельных компаний — также Великобритании. В случае дополнительных санкций против контрагентов и ужесточения санкционного режима есть вероятность, что компания «временно может оказаться не в состоянии своевременно и в полном объеме приобретать необходимые для производства материалы и оборудование, а также эффективно реализовывать свою продукцию за рубежом, в том числе в дружественных юрисдикциях», говорится в проспекте.

Какие перспективы у размещения

В апреле «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники указывали, что группа может стать первым эмитентом, который проведет IPO на СПБ Бирже после того, как эта площадка попала под блокирующие санкции США в октябре прошлого года. По словам источников издания, потенциальный размер IPO может составить до 15 млрд руб. Если «Элементу» удастся привлечь такую сумму, IPO станет крупнейшим после начала специальной военной операции и побьет рекорд оператора АЗС «ЕвроТранс», который в 2023 году смог привлечь 13,5 млрд руб. Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики оценивали стоимость всей компании в 120–150 млрд руб.

Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев говорит, что их оценка справедливой стоимости «Элемента» «немного консервативнее, чем у организаторов, — около 100 млрд руб.». «Есть некоторый объем чувствительной информации, которую компания не раскрывает, — пояснил Аутлев. — Кроме того, компания закладывает в стоимость значительный объем потенциальных доходов от новых разработок, но есть риск, что они будут не столь эффективны или значительно дороже, чем у конкурентов. В то же время мы понимаем, что направление микроэлектроники в России должно активно развиваться в том числе в связи с масштабным импортозамещением во многих секторах экономики». Эксперт предполагает, что спрос на бумаги компании будет повышенным как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов. «Если компания будет развиваться в соответствии с намеченными планами, она сможет кратно нарастить выручку и чистую прибыль, что приведет к росту ее акционерной стоимости. Но немалую роль будет играть размер дисконта, который компания сможет предложить потенциальным инвесторам при размещении», — рассуждает Аутлев.

Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров отметил, что с точки зрения оценки по EV/EBITDA и P/E, исходя из прогнозов по этим показателям на 2024 и 2025 годы, эмитент «выглядит интересным для того, чтобы рассматривать его добавление в портфель». «По будущим показателям компания будет оценена дешевле, чем, например, «Яндекс», «Позитив», группа «Астра» и др. Публичных аналогов из сектора полупроводников у «Элемента» нет, поэтому компания может получить даже некоторую премию в своей оценке. При размещении по нижней границе инвесторам точно стоит рассмотреть возможность участия», — рассуждает Петров.

При этом аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отметил, что для той отрасли, в которой работает «Элемент», объем привлекаемых средств — «это очень небольшие деньги». «Наивно рассчитывать, что на них удастся развернуть «русскую NVIDIA» в полном объеме. Это действительно будет скорее первым опытом взаимодействия фондового рынка с компанией. По-видимому, именно для привлечения финансирования в такие проекты государство собралось стимулировать рынок IPO, и очевидно, что многие стороны заинтересованы в громком успехе этого размещения», — говорит Делицын. По его мнению, государство рассчитывает именно на массового инвестора как на источник ресурсов для развития. «Этого инвестора требуется расшевелить. Как показал опыт предыдущих лет, массовый инвестор бывает очень склонен к участию в IPO и совершенно этого не боится, если рассчитывает быстро заработать. Вполне вероятен сценарий, в котором первое размещение такую возможность и создаст», — резюмирует аналитик «Финама».