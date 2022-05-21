«Ведомости» узнали о новом порядке платежей за «санкционный» контент

Новый порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам предусматривает, что платежи будут вноситься на рублевый счет зарубежного правообладателя в банке России, пишет издание

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российские власти планируют ввести новый порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, который предусматривает внесение платежей на рублевый счет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением инициативы.

Сейчас готовится соответствующий указ президента России, подчеркнули они.

В соответствии с новым порядком российские юрлица и физлица, а также органы власти и организации, у которых есть лицензионные контракты с правообладателями из недружественных стран, смогут осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке России.

Более того, платежи будут осуществляться и за объекты интеллектуальной собственности, которые зарубежные правообладатели запретили использовать в России после начала спецоперации на Украине. Источники газеты объяснили, что благодаря этому обязательства российских лицензиатов будут считаться исполненными.

По словам собеседника «Ведомостей», мера вводится, чтобы дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам, торговым компаниям использовать эти объекты через организации по коллективному управлению правами. Также это позволит не нарушать права лицензиара и выплачивать ему вознаграждения.

При этом правообладатель сможет снять средства со счета лишь с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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Под новую схему расчетов не попадут:

физлица, которые используют эти объекты для личных нужд;

те, кто ввозит в Россию лекарства и медицинские изделия, промышленную, сельскохозяйственную, пищевую продукцию;

те, кто использует интеллектуальную собственность для услуг связи, разработки компьютерных программ;

иностранные компании, выполняющие обязательства перед российскими партнерами.

Такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и снятия запретов на использование объектов интеллектуальной собственности, передал источник.

Глава «Центра правовой защиты интеллектуальной собственности» Владимир Энтин пояснил, что отключение платежных систем и SWIFT привели к тому, что российские лицензиары технически не могли проводить платежи.

«Эти меры били как по российским лицензиатам, так и по самим правообладателям, которые в какой-то степени были вынуждены действовать против своей экономической выгоды», — подчеркнул он.

Также этот указ, по сути, перечеркнет возможность блокировать использование объектов интеллектуальной собственности в России, отметил эксперт.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, в свою очередь, указал на необходимость включить в проект указа условие о том, чтобы это касалось только тех случаев, когда имелись заключенные договоры или открытые оферты.

Он объяснил это тем, что если правообладатель не согласен с новой схемой, он может обратиться в суд из-за невыполнения партнером обязательств в рамках договора. Журавлев напомнил, что по иерархии законов указ ниже по силе, чем Гражданский кодекс России, в котором говорится о безоговорочной защите прав правообладателя.

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