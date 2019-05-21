ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver

Антимонопольная служба вынесла предупреждение российскому юрлицу компании Gett и потребовала устранить конфликт между двумя различными приложениями для водителей. ФАС признала действия Gett препятствующими конкуренции

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение российскому юрлицу агрегатора такси Gett — ООО «ГетТакси Рус». Ведомство увидело признаки нарушения антимонопольного законодательства в том, что Gett блокирует работу другого приложения для водителей — Muver. Об этом говорится в сообщении службы.

В нем поясняется, что при попытке воспользоваться приложением Gett Drivers (позволяет водителям находить заказы от клиентов), пользователи, у которых был установлен Muver, получали уведомление, указывающее на наличие у них другого приложения, «препятствующего правильной работе приложения Gett Drivers». При обращении водителей в службу поддержки Gett им объясняли, что для работы Gett Drivers необходимо удалить Muver, а иначе приложение агрегатора работать не будет. Пользователи Muver неоднократно жаловались на эту проблему в отзывах магазина приложений Google Play.

Приложение для таксистов Muver позволяет одновременно работать с несколькими агрегаторами такси, например Gett, «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», «Везет» и другими. Оно оценивает информацию о наличии в различных системах активных заказов и помогает опосредованно выбирать и принимать в работу интересующий водителя заказ. По данным компании, подпиской на Muver пользуется более 30 тыс. человек в России и странах СНГ.

Разработчик Muver «Смарт Сити Технолоджи» пожаловалась в ФАС на Gett в ноябре 2018 года, рассказал РБК сооснователь компании Станислав Левыкин. «Блокировки Gett собственных водителей, которые использовали Muver, начались с 13 ноября, несколько десятков тысяч водителей потеряли возможность пользоваться нашим приложением», — сказал он.