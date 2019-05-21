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Goldman Sachs $250 (+25,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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Технологии и медиа ,  
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К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло
С момента начала показа финального сезона сериала HBO «Игра престолов» эксперты Group IB заблокировали более 43 тыс. нелегальных ссылок, что в 20 раз больше, чем в 2015-м. Свыше 30 тыс. ссылок изъяты из поисковой выдачи «Яндекса»
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Аналитики компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, зафиксировали возросший интерес пиратов к саге «Игра престолов». В 2015 году, когда вышел пятый сезон сериала и Group-IB начала по заказу «Амедиатеки» борьбу с пиратскими копиями, количество найденных и удаленных по обращению правообладателя ссылок на нелегальный контент составляло чуть более 2 тыс. Весной этого года к восьмому, завершающему сезону «Игры престолов» этот показатель составил уже более 43 тыс. ссылок, следует из сообщения Group-IB, поступившего в РБК.

Больше половины этих ссылок — свыше 30 тыс. — были зафиксированы в поисковой выдаче «Яндекса». Пиратские копии финального сезона, стартовавшего 14 апреля, появились на 1098 различных сайтах, причем 94 из них были тематическими и создавались специально под «Игру престолов», констатирует Group-IB.

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Также пираты размещали нелегальный контент  на форумах и в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте». Однако, как отмечают эксперты Group IB, после полученных жалоб показ пиратских серий во «ВКонтакте» прекращался. После ограничения доступа к сайтам пираты активно создавали их «зеркала»: к примеру, один из владельцев пиратского ресурса создал 20 его копий на своих поддоменах.

За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов». В России эксклюзивные права на сериал принадлежит онлайн-сервису «Амедиатека». Финальный сезон также был доступен для подписчиков онлайн-кинотеатров ivi и Okko. РБК направил запросы в эти три онлайн-кинотеатра.

В Мосгорсуд, как свидетельствует его база, «Амедиатека» за блокировкой пиратских копий «Игры престолов» последний раз обращалась в ноябре 2017 года.

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Олигархи «Игры престолов»: главные кланы телесаги сезона

Автор: Мария Истомина
Теги: «Игра престолов», HBO, Group IB
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