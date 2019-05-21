Ozon назвал самые популярные товары после премьеры «Игры престолов»

Онлайн-ретейлер Ozon проанализировал около 1 млн поисковых запросов и десятки тысяч заказов товаров с символикой сериала «Игры престолов» (Game of Thrones). Согласно исследованию, самыми популярными среди заказов стали блокноты с гербами великих домов Вестероса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение РБК.

Чаще всего поклонники заказывали блокноты с изображением Лютоволка на обложке — гербом Дома Старков, а также коллекционную фигурку Джона Сноу. По итогам первого квартала 2019 года выручка от их продаж составила 500%.

Вторыми по популярности среди заказов стали настольные игры, составленные по мотивам сериала. По итогам первого квартала текущего года прибыль составила 400%. При этом самой популярной игрой стало коллекционное издание «Монополии» по мотивам GOT от Hasbro и HBO.

Замыкают тройку популярных товаров книги из цикла «Песнь льда и пламени». От их реализации в первом квартале 2019 года выручка составила 250%. Отмечается, что собрание сочинений, состоящее из шести книг, выросло в продажах в 2,5 раза по сравнению со средним значением в 2019 году. На втором месте — приквел «Пламя и кровь. Кровь драконов» об истории Вестероса до событий, описанных в сериале, продажи этих книг увеличились в два раза.