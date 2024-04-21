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Технологии и медиа ,  
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Власти Нидерландов предупредили о риске запрета Facebook для госструктур

Фото: Jeroen Meuwsen Fotografie / Shutterstock
Фото: Jeroen Meuwsen Fotografie / Shutterstock

Управление по защите данных Нидерландов подтвердило в своем заключении для МВД страны, что для дальнейшего использования Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) госорганами необходимо устранить риски, связанные с конфиденциальностью. Об этом следует из публикации на сайте нидерландского правительства. Ведомство рекомендовало прекратить пользоваться соцсетью.

Статс-секретарь нидерландского МВД по цифровым вопросам Александра ван Хуффелен заявила, что важно «тщательным образом» относиться к защите персональных данных. По ее словам, риски необходимо устранить как можно скорее, самое позднее до летних каникул. В противном случае правительство прекратит свою деятельность на страницах Facebook.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Правительство страны подчеркнуло, что в 2023 году министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов провело исследование о том, существуют ли риски для конфиденциальности данных граждан при обработке данных на правительственных страницах в Facebook.

В ходе исследования было выявлено семь рисков высокого уровня в сфере обработки данных.

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В начале февраля De Telegraaf написала, что правительство Нидерландов рассматривает возможность полностью отказаться от Facebook. Ван Хуффелен тогда говорила, что власти Нидерландов много лет беспокоит то, как соцсеть обрабатывает конфиденциальные данные.

«В 2017 году Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушает закон о конфиденциальности в двух областях: информировании пользователей и обработке конфиденциальных данных, — говорила она.

По ее словам, Meta «внесла коррективы». По данным De Telegraaf, это не решило проблему, и у властей возникли новые вопросы.

До этого членам нидерландского правительства запретили использовать приложение соцсети TikTok (принадлежит китайской ByteDance) на рабочих телефонах из-за опасений по поводу шпионажа.

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Теги
Нидерланды конфиденциальность соцсеть
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