 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

De Telegraaf узнала об возможном отказе кабмина Нидерландов от Facebook

De Telegraaf: кабмин Нидерландов может отказаться от Facebook из-за безопасности

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полностью отказаться от Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) из-за опасений по поводу обеспечения соцсетью безопасности данных. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники.

По данным газеты, переговоры с Meta на эту тему не принесли ожидаемого результата, а сама корпорация попыталась оспорить предъявленные ей замечания. В результате власти стали готовиться к запрету Facebook, который намерены распространить на работу всего правительства.

Статс-секретарь МВД Нидерландов Александра ван Хуффелен подтвердила изданию, что правительство много лет беспокоит, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные. Она уточнила, что правительство страны инициировало расследование после того, как с критикой в адрес Meta выступили надзорные органы других стран, в частности, Германии и Норвегии.

В США призвали заблокировать TikTok из-за антисемитизма и бен Ладена
Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

«В 2017 году Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушает закон о конфиденциальности в двух областях: информировании пользователей и обработке конфиденциальных данных, — сказала она.

Впоследствии, по словам ван Хуффелен, Meta «внесла коррективы». Однако, как утверждает De Telegraaf, это не решило проблему, и у властей возникли новые вопросы. Урегулировать их не удалось, и правительство обратилось в Управление по защите данных за рекомендациями относительно безопасности использования Facebook.

Сейчас МВД Нидерландов оценивает последствия возможного запрета на использование соцсети, отмечает издание.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Ранее членам правительства Нидерландов запретили использовать приложение китайской соцсети TikTok на рабочих телефонах из-за опасений по поводу шпионажа. Пользоваться им на служебных устройствах также запрещено членам правительства Канады, Австралии, Великобритании и парламентариям Новой Зеландии. Так же поступили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссия, TikTok запрещен в палате представителей США.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Нидерланды Facebook запрет
Материалы по теме
В США призвали заблокировать TikTok из-за антисемитизма и бен Ладена
Технологии и медиа
Business Insider узнал об идее Маска заблокировать Twitter в Евросоюзе
Технологии и медиа
Первый штат США полностью запретит TikTok
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
В Харькове прогремели взрывы Политика, 03:30
De Telegraaf узнала об возможном отказе кабмина Нидерландов от Facebook Политика, 03:16
Умер сыгравший Николая II британский актер Майкл Джейстон Общество, 02:49
Посол России предостерег Париж от наращивания поставок оружия Украине Политика, 02:46
Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине Политика, 02:08
Министр финансов Германии заявил об обнищании страны Политика, 01:46
Госагентства сообщили, что Россия добивается встречи в Госдепе по Ил-76 Политика, 01:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ФСБ задержала жителя Камчатки за передачу данных о работе погранслужбы Общество, 01:15
Небензя обвинил США в попытке разжечь конфликт в регионе ударами по Сирии Политика, 01:08
Митрополит Таллинский покинет Эстонию после признания его «угрозой» Политика, 00:45
Россия усилила военные патрули около двух сирийских портов Политика, 00:38
ФНС подала иск о признании недействительной сделки с IKEA на ₽13 млрд Общество, 00:22
Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище Политика, 00:21
В офисе Зеленского сообщили об аудите действий ВСУ за последние два года Политика, 00:14