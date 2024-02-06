De Telegraaf узнала об возможном отказе кабмина Нидерландов от Facebook

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полностью отказаться от Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) из-за опасений по поводу обеспечения соцсетью безопасности данных. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники.

По данным газеты, переговоры с Meta на эту тему не принесли ожидаемого результата, а сама корпорация попыталась оспорить предъявленные ей замечания. В результате власти стали готовиться к запрету Facebook, который намерены распространить на работу всего правительства.

Статс-секретарь МВД Нидерландов Александра ван Хуффелен подтвердила изданию, что правительство много лет беспокоит, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные. Она уточнила, что правительство страны инициировало расследование после того, как с критикой в адрес Meta выступили надзорные органы других стран, в частности, Германии и Норвегии.

«В 2017 году Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушает закон о конфиденциальности в двух областях: информировании пользователей и обработке конфиденциальных данных, — сказала она.

Впоследствии, по словам ван Хуффелен, Meta «внесла коррективы». Однако, как утверждает De Telegraaf, это не решило проблему, и у властей возникли новые вопросы. Урегулировать их не удалось, и правительство обратилось в Управление по защите данных за рекомендациями относительно безопасности использования Facebook.

Сейчас МВД Нидерландов оценивает последствия возможного запрета на использование соцсети, отмечает издание.

Ранее членам правительства Нидерландов запретили использовать приложение китайской соцсети TikTok на рабочих телефонах из-за опасений по поводу шпионажа. Пользоваться им на служебных устройствах также запрещено членам правительства Канады, Австралии, Великобритании и парламентариям Новой Зеландии. Так же поступили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссия, TikTok запрещен в палате представителей США.