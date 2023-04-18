Маск пометил телесеть CBC в Twitter как на «69% финансируемую властями»

С просьбой промаркировать аккаунт CBC в Twitter к Маску обратился лидер канадских консерваторов Пуальевр. Телеканал заявил о несогласии с маркировкой, а затем и вовсе приостановил деятельность в соцсети

Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск изменил маркировку Канадской радиовещательной корпорации (Canadian Broadcasting Corporation, CBC) в соцсети: теперь ее аккаунт помечен как принадлежащий организации, на «69% финансируемой государством».

Пометка CBC в Twitter за последние два дня менялась несколько раз. Так, в воскресенье, 17 апреля, телесеть была маркирована как просто «финансируемое государством СМИ». Однако затем, как написал Маск, телекорпорация «заявила, что объем госфинансирования у них менее чем 70%». «Поэтому мы исправили пометку», — пояснил он в Twitter.

В CBC, комментируя решение администрации соцсети, подчеркнули, что бюджет компании финансируется «за счет парламентских ассигнований, за которые голосуют все члены парламента». В телекорпорации также подчеркнули, что государство не влияет на ее редакционную политику, и напомнили, что в стране действует закон о вещании, гарантирующий редакционную независимость средствам массовой информации.

После смены маркировки CBC объявила, что приостанавливает деятельность в Twitter.

С просьбой пометить англоязычный аккаунт CBC в Twitter как «финансируемый государством» на прошлой неделе обратился к Маску лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. «Теперь люди знают, что это пропаганда [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, а не новости», — написал он после маркировки. Как пишет The Guardian, партия последовательно выступает за прекращение финансирования телесети, за исключением служб, выпускающих материалы на французском языке.

Трюдо, в свою очередь, раскритиковал призывы консерваторов. «Я думаю, это многое говорит о Консервативной партии Канады. Они предпочитают постоянно нападать на независимые СМИ, журналистов, которые усердно работают, чтобы информировать канадцев и поддерживать нашу демократию», — заявил премьер (цитата по National Post). Он также добавил, что консерваторы «всегда готовы защищать» американских технологических гигантов.