Маск пометил телесеть CBC в Twitter как на «69% финансируемую властями»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
В ЕС заявили о катастрофических последствиях непродления зерновой сделки Политика, 13:01
Медосмотр офисных работников: обязательно ли его проводить Pro, 13:00
В Кремле прокомментировали отмену традиционного «Бессмертного полка» Политика, 13:00
ТАСС узнал об отмене Армейских игр в 2023 году Политика, 12:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:52
СПБ Биржа впервые предоставит доступ к торгам обратными и плечевыми ETF Инвестиции, 12:49
В Кремле оценили мирные предложения Бразилии и Макрона по Украине Политика, 12:44
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 12:41
Кремль объяснил поездку Путина в ЛНР и Херсонскую область Политика, 12:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:33
Маск пометил телесеть CBC в Twitter как на «69% финансируемую властями» Технологии и медиа, 12:27
Посол США приехала в Мосгорсуд на обжалование ареста Гершковича Политика, 12:25
Реестр для недобросовестных: как не лишиться госзаказов и репутации Pro, 12:23
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:18
Технологии и медиа ,  
0 

Маск пометил телесеть CBC в Twitter как на «69% финансируемую властями»

Илон Маск пометил телесеть CBC в Twitter как на «69% финансируемую властями»
С просьбой промаркировать аккаунт CBC в Twitter к Маску обратился лидер канадских консерваторов Пуальевр. Телеканал заявил о несогласии с маркировкой, а затем и вовсе приостановил деятельность в соцсети
Twitter TWTR Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск изменил маркировку Канадской радиовещательной корпорации (Canadian Broadcasting Corporation, CBC) в соцсети: теперь ее аккаунт помечен как принадлежащий организации, на «69% финансируемой государством».

Пометка CBC в Twitter за последние два дня менялась несколько раз. Так, в воскресенье, 17 апреля, телесеть была маркирована как просто «финансируемое государством СМИ». Однако затем, как написал Маск, телекорпорация «заявила, что объем госфинансирования у них менее чем 70%». «Поэтому мы исправили пометку», — пояснил он в Twitter.

В CBC, комментируя решение администрации соцсети, подчеркнули, что бюджет компании финансируется «за счет парламентских ассигнований, за которые голосуют все члены парламента». В телекорпорации также подчеркнули, что государство не влияет на ее редакционную политику, и напомнили, что в стране действует закон о вещании, гарантирующий редакционную независимость средствам массовой информации.

После смены маркировки CBC объявила, что приостанавливает деятельность в Twitter.

С просьбой пометить англоязычный аккаунт CBC в Twitter как «финансируемый государством» на прошлой неделе обратился к Маску лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. «Теперь люди знают, что это пропаганда [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, а не новости», — написал он после маркировки. Как пишет The Guardian, партия последовательно выступает за прекращение финансирования телесети, за исключением служб, выпускающих материалы на французском языке.

Трюдо, в свою очередь, раскритиковал призывы консерваторов. «Я думаю, это многое говорит о Консервативной партии Канады. Они предпочитают постоянно нападать на независимые СМИ, журналистов, которые усердно работают, чтобы информировать канадцев и поддерживать нашу демократию», — заявил премьер (цитата по National Post). Он также добавил, что консерваторы «всегда готовы защищать» американских технологических гигантов.

Читайте на РБК Pro
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
100 тысяч чистыми: как изменились зарплаты и вакансии на заводах
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Илон Маск Twitter телекомпания Канада Джастин Трюдо
Материалы по теме
Маск пообещал уточнить маркировку Би-би-си о связях с правительством
Технологии и медиа
Би-би-си потребовала от Twitter убрать маркировку о связях с властями
Технологии и медиа
Депутаты всех фракций попросили генпрокурора разблокировать Twitter
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter