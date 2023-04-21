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Минцифры поддержало операторов после жалобы на цены на электричество

Минцифры поддержало пожаловавшихся на рост стоимости подключения к электросетям операторов
Ведомство сообщило, что получило письмо от операторов, в котором те пожаловались на рост затрат на подключение к электросетям из-за отмены льготных тарифов. Повышение может составить до 60 раз

Минцифры выразило обеспокоенность из-за резкого роста стоимости подключения объектов связи к электросетям после жалобы операторов, сообщается на сайте ведомства.

«Минцифры получило письмо от операторов и поддерживает их обеспокоенность по увеличению затрат на присоединение объектов связи к электросетям», — говорится в сообщении.

Речь идет о повышении стоимости подключения к энергосети от 30 до 60 раз. Причиной стала отмена льготных тарифов.

Ведомство признало, что увеличение затрат операторов приведет к подорожанию услуг и «значительному снижению темпов проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах».

В министерстве пообещали проанализировать влияние отмены льготных тарифов на возможное увеличение тарифов на услуги связи.

Как писал РБК, крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры — «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС, а также группы компаний «Сервис-Телеком» и «Новые башни» — в письме к главе главе Минцифры Максуту Шадаеву пожаловались на рост расходов на подключение объектов связи к электросетям в 100 раз. Они связали это с отменой льготной ставки в 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 кВт.

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Если раньше операторы платили 550 руб. за все 15 кВт, то с 1 июля 2022-го расход увеличился до 3 тыс. руб. за каждый киловатт, а с 1 июля 2023-го — до 4 тыс. руб. (с 1 июля 2024 года — до не менее чем 5 тыс. руб.; в последующие периоды сумму будут устанавливать региональные власти). При этом для владельцев инфраструктуры мощностью до 150 кВт с этого года в состав тарифа на присоединение также начали включать инвестиционную составляющую на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Операторы попросили министра пересмотреть тарифы, в противном случае, предупредили они, стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов в ответ на жалобы отметил, что энергетики платят за связь «по коммерческим ценам», в то время как операторы подключают оборудование к электросетям по льготным тарифам. По его мнению, это «не по-партнерски».

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Теги
Елена Чернышова
Минцифры операторы связи электричество
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