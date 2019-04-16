SpaceX потеряла в море ступень Falcon Heavy

Компания SpaceX, сумевшая на прошлой неделе впервые успешно посадить сразу три части своей ракеты Falcon Heavy, потеряла одну из ступеней. Причиной стал шторм на море

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ступень ракеты Falcon Heavy потеряна в Атлантическом океане после удачного приземления на плавучую платформу. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на полученное им заявление самой компании. Сообщается, что ЧП произошло во время транспортировки ступени к побережью Флориды.

«В выходные из-за суровых условий на море команда SpaceX не смогла обеспечить безопасность транспортировки ступени в порт Канаверал», — цитирует издание заявление SpaceX. В компании уточнили, что по мере ухудшения погодных условий ступень ракеты начала качаться и в конечном счете не смогла удержаться в вертикальном положении.

В компании заверили, что для них приоритетом остается безопасность людей, отметив также, что на будущих запусках ЧП с потерянной ступенью сказаться не должно.

Речь идет о центральном блоке ракеты, который является одним из составляющих ракеты Falcon Heavy. В минувший четверг Falcon Heavy стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник ​Arabsat-6A.