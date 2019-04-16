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Технологии и медиа ,  
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SpaceX потеряла в море ступень Falcon Heavy
Компания SpaceX, сумевшая на прошлой неделе впервые успешно посадить сразу три части своей ракеты Falcon Heavy, потеряла одну из ступеней. Причиной стал шторм на море
Фото: Joe Skipper / Reuters

Ступень ракеты Falcon Heavy потеряна в Атлантическом океане после удачного приземления на плавучую платформу. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на полученное им заявление самой компании. Сообщается, что ЧП произошло во время транспортировки ступени к побережью Флориды.

«В выходные из-за суровых условий на море команда SpaceX не смогла обеспечить безопасность транспортировки ступени в порт Канаверал», — цитирует издание заявление SpaceX. В компании уточнили, что по мере ухудшения погодных условий ступень ракеты начала качаться и в конечном счете не смогла удержаться в вертикальном положении.

В компании заверили, что для них приоритетом остается безопасность людей, отметив также, что на будущих запусках ЧП с потерянной ступенью сказаться не должно.

Речь идет о центральном блоке ракеты, который является одним из составляющих ракеты Falcon Heavy. В минувший четверг Falcon Heavy стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник ​Arabsat-6A.

После того как спутник был выведен на орбиту, два боковых ускорителя, отделившихся при разгоне, осуществили посадку на специальные площадки на мысе Канаверал, а центральная ступень — на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это был первый случай, когда SpaceX сумела посадить все три составляющие ракеты.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: SpaceX, Falcon Heavy
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