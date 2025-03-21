Эксперты оценили потребность в роботах для выполнения целей президента

Чтобы выполнить поручение президента — войти в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации, — нужно обойти Китай по темпам установки роботов. Но для ускорения этого процесса потребуются дополнительные меры поддержки

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Чтобы достичь поставленной президентом России цели войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации (содержится в указе «О национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»), нужно увеличить плотность роботизации до 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 году. Такие расчеты приведены в исследовании компании Kept (есть у РБК).

Сейчас плотность роботизации в России, по данным Минпромторга, составляет 19 роботов на 10 тыс. сотрудников (среднемировой уровень — 162 на 10 тыс.). По оценке Kept, для выполнения поставленной президентом задачи нужно нарастить парк промышленных роботов в девять раз — с текущих 12,8 тыс. до 123 тыс. единиц. Это потребует среднегодового темпа роста парка роботов на уровне 38%, что существенно выше тех темпов, которые есть сейчас (12,5%). Для сравнения: среднегодовой темп прироста парка промышленных роботов в Китае составляет 29%.

Достижение этих показателей, по версии Kept, потребует дополнительных мер поддержки участников рынка и донастройки существующих мер. В частности, авторы исследования обращают внимание на диспропорцию в распределении бюджетных средств на поддержку отрасли. Ранее сообщалось, что на реализацию федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» из государственного бюджета планируется выделить 350 млрд руб. до 2030 года. При этом анонсированный бюджет проекта на 2025 год и на плановые 2026–2027 годы сейчас составляет суммарно 33 млрд руб. Исходя из этого, аналитики предположили, что основная часть финансирования (317 млрд руб.) запланирована на 2028–2030 годы.

В Kept считают, что указанный федеральный проект может стать драйвером изменений. При этом в исследовании отмечается, что он стимулирует спрос и предложение, развитие инфраструктуры, но практически не охватывает поддержку интеграторов, НИОКР и развитие кадрового потенциала.

Есть три основных участника роботизации: производитель роботов, потребитель и интегратор, который помогает встроить решение в производство. При этом, по результатам опроса, проведенного Kept, робот при средней стоимости продажи около 3,25 млн руб. составляет не более 50% стоимости всего проекта.

Также аналитики указали, что в России только два производителя выпускают более 200 роботов в год. У остальных производительность варьируется от 26 до 100 единиц в год. При условии неограниченного спроса компании, опрошенные Kept, готовы нарастить выпуск до 1,5 тыс., а некоторые и более 3 тыс. штук. Но 75% опрошенных Kept производителей указали на низкий спрос на промышленных роботов со стороны потребителей автоматизированных систем. Для того чтобы войти в топ-25 стран по уровню роботизации, необходимо внедрить в производственный сектор дополнительно 110 тыс. роботов до 2030-го, но в 2023 году предприятия закупили лишь 1,6 тыс. единиц.

Еще одно ограничение — недостаточное количество интеграторов таких решений и их низкая производительность. Для установки 1,6 тыс. роботов были задействованы 120 инжиниринговых компаний-интеграторов, при этом для достижения национальной цели по развитию роботизации требуется выйти на уровень внедрения в 42,8 тыс. роботов в год к 2030 году.

Кроме того, Kept указал на то, что российские интеграторы отдают предпочтение зарубежным роботам, оговорившись, что это наименее сдерживающее ограничение для достижения цели, поскольку сохраняется доступ к промышленным роботам, производимым в дружественных странах.

Активное внедрение роботов крайне актуально на фоне острого дефицита кадров: если сейчас экономике не хватает порядка 1,5 млн человек на фоне рекордно низкой безработицы в 2,4%, то к 2030 году дефицит может увеличиться до 2 млн.

Каких мер не хватает рынку, по версии Kept Доработать меры по предоставлению льгот по налогу на прибыль с применением повышенного коэффициента амортизации.

Усилить меры поддержки конечных потребителей роботов.

Включить интеграторов в госпрограммы поддержки аналогично производителям.

Усилить партнерство с Китаем в части импорта технологий и локализации производства робототехнических комплексов, включая создание совместных производств и НИОКР-центров.

Увеличить создание специализированных индустриальных парков и кластеров робототехники в крупных промышленных регионах страны, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций и др.

Справедливы ли выводы

На данный момент спрос на роботизацию увеличился незначительно, несмотря на нехватку кадров рабочих специальностей, о которых заявляют промышленники, и на необходимость повышать производительность труда, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова. «Соответственно, проблема глубже, чем просто нежелание приобретать и устанавливать роботов. Необходимо перестраивать сам технологический уклад производства так, чтобы роботы были логичным и доступным средством современного производства», — считает она. Меры поддержки, заявленные государством на повышение плотности роботизации, по ее мнению, должны увеличить количество проектов с роботами в промышленности. «Но сейчас сложно сказать, будет ли их достаточно для достижения необходимых показателей, поскольку не все меры заработали в полном объеме», — оговорилась Мудрова.

Исполнительный директор НАУРР также подчеркнула, что с развитием современных технологий робототехнику нужно поддерживать не только в ее промышленном сегменте, но и в сервисном (роботы, созданные для решения типовых задач в различных сферах, например медицине, торговле и сфере услуг и др.). «В сегменте сервисной робототехники никаких мер поддержки, к сожалению, пока не предусмотрено, однако этот сегмент может стать серьезным драйвером для достижения технологического лидерства, поскольку очень большое количество компаний занимаются разработками в этой сфере», — отметила она.

Крупнейшими потребителями роботизированных решений в России, по оценке Kept, являются КамАЗ и АвтоВАЗ. Производитель грузовых автомобилей в рамках программы роботизации до 2030 года планирует увеличить количество роботов с 231 до 923, что повысит плотность роботизации завода с 60 до 280 роботов на 10 тыс. работников. Это должно помочь компании в решении проблемы дефицита кадров, который составляет 4 тыс. человек, отмечается в исследовании.

На АвтоВАЗе, в свою очередь, работает свыше 1,3 тыс. роботов, а, к примеру, линия сварки LADA Granta роботизирована на 84%, поделился представитель компании.

Сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев считает существующие меры поддержки бизнеса «беспрецедентными». С точки зрения создания новых производств и устройств доступно огромное количество грантов, программ финансирования, льготного кредитования. С точки зрения внедрения подобного рода устройств работает постановление правительства № 719, по которому отечественные роботы имеют возможность поступать на предприятие со скидкой до 50%. «На сегодняшний день отечественная отрасль роботизации находится на стадии формирования. Главной проблемой остается время, необходимое для создания института интеграторов, налаживания взаимодействия между производителями комплектующих и поставщиками, а также открытия новых производств», — указал Кивокурцев.

Представитель пресс-службы Минпромторга отказался от комментариев.