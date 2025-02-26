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Вице-премьер рассказал о ДТП своeй машины с роботом-доставщиком

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Автомобиль вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко однажды столкнулся на пешеходном переходе с роботом-доставщиком. Об этом сам вице-премьер рассказал в национальном центре «Россия», подводя итоги нацпрограммы «Цифровая экономика», передает корреспондент РБК.

По его словам, инцидент произошел около двух месяцев назад. Григоренко не смог точно назвать, чей это был робот, но предположил, что «Яндекса».

«Мы не могли бортами разойтись, водитель и доставщик. Водитель ругается, эта штука застряла, колесом не может отъехать, мы его объехать не можем по тротуару», — сказал Григоренко. Он добавил, что водитель попытался «общаться» с роботом, но тот его не понял.

Пять—семь лет назад такую ситуацию невозможно было представить, подчеркнул Григоренко.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — это продолжение нацпрограммы «Цифровая экономика», завершившейся в 2024 году. Новый проект рассчитан до 2030 года и будет состоять из девяти федеральных программ.

Летом 2024 года робот-курьер «Яндекса» также столкнулся с автомобилем в Москве, когда начал движение на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

В компании отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, однако устройство для доставки получило незначительные повреждения, позднее робот вернулся к работе.

Роботы-доставщики в автономном режиме проезжают ежедневно тысячи пешеходных переходов, добавили в «Яндексе».

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Анна Балашова Анна Балашова
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