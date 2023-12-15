Amazon протестировала лазерную спутниковую связь в космосе
Amazon в рамках проекта Kuiper протестировала на низкой околоземной орбите оптическое межспутниковое соединение (OISL), при котором спутники обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В ходе тестирования два прототипа спутников, KuiperSat-1 и KuiperSat-2, запущенные в октябре, с помощью лазерных лучей смогли передавать друг другу 100 Гбит/с информации на расстоянии почти в 1 тыс. км в течение часа. Первоначальные данные показали, что сеть сможет поддерживать связь и между несколькими спутниками одновременно, рассказали в Amazon.
«Результаты гарантируют, что OISL будут работать на наших первых производственных спутниках, запуск которых запланирован на первую половину 2024 года», — заявили в Amazon. Ранее в компании сообщили о намерении запустить в общей сложности 3236 спутников в ближайшие несколько лет.
Использование лазеров в космосе обладает большим потенциалом, поскольку отсутствие атмосферных помех позволяет добиться высокой скорости передачи информации. С помощью OISL в космосе данные передаются примерно на 30% быстрее, чем при использовании наземных оптоволоконных кабелей, утверждают в Amazon.
Кроме того, технология позволяет без перебоев предоставлять связь в местах, где нет возможности разместить наземные базовые станции. В качестве примера в Amazon привели корабль посреди океана и самолет, совершающий трансатлантический перелет.
Тестирование межспутниковой лазерной связи также уже проводит американская компания SpaceX, которая предоставляет спутниковый интернет Starlink.
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