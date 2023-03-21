«Дочка» МТС создала приложение для защищенной связи с закрытым членством

«Дочка» МТС запустит специальное приложение, которое примерно за ₽5 тыс в месяц, обещает пользователям приватность, безопасность и повышенную скорость связи. В перспективе проект может стать отдельным оператором по схеме MVNO

«Дочка» МТС в сфере кибербезопасности «Серенити сайбер секьюрити» (работает под брендом «МТС Кибербезопасность») получила лицензию на услуги связи по бизнес-модели MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи), следует из реестра Роскомнадзора.

Как пояснил РБК Евгений Черешнев, сооснователь и исполнительный директор этой компании, лицензия нужна для развития нового направления — приватной и защищенной связи для абонентов. В то же время он оговорился, что компания пока планирует реализовать проект через специальное мобильное приложение. После получения первых результатов развития проекта «возможно развитие» по модели light MVNO», то есть виртуального оператора, у которого за прием платежей и техническую поддержку отвечает «материнская» компания. «Мы заранее подали [заявку] на лицензию и получили ее, чтобы в случае необходимости иметь возможность начать работать как MVNO», — рассказал он.

По словам Черешнева, название и товарный знак приложения еще находятся в проработке. Предполагается, что, скачав его, абоненты смогут получить следующие услуги:

приватность в сети (блокировка всех баннеров и рекламы в браузерах, запрет на сбор информации о клиенте и т.д.);

приоритетное подключение при выходе с устройства в интернет;

приоритетную скорость интернета;

автоматическую защиту от фишинга, спам-звонков, социальной инженерии и т.д.;

голосового ассистента, который с помощью искусственного интеллекта будет управлять звонками (до человека нельзя дозвониться физически, если он сам этого не хочет — во всех остальных случаях трубку будет брать модуль искусственного интеллекта);

встроенный firewall (межсетевой экран, который фильтрует и защищает трафик от известных киберугроз) и др.

Также в приложении пользователь сможет отслеживать все данные, которые в режиме реального времени о нем собирают в интернете третьи стороны. Как заверил Черешнев, сотрудники компании не будут иметь к ним доступ. «Наша цель в том, чтобы все поведенческие данные были зашифрованы и никогда не хранились ни в открытом виде, ни в централизованных таблицах. Еще есть вопрос дата-майнинга [добычи и анализа массивов данных] со стороны «недружественных» государств и их спецслужб. Учитывая их технические возможности, защищать данные приходится даже от себя», — пояснил необходимость такого приложения Черешнев.

Приложение планируют запустить весной-летом этого года. Сейчас идет внутреннем тестировании продукта среди сотрудников МТС. По словам представителя компании, наращивать число пользователей нового продукта будут «исключительно по приглашениям других пользователей как членство в своего рода закрытом клубе». Такой формат в том числе связан с тем, что потенциальная аудитория приложения вряд ли будет реагировать на информационную рассылку.

Стоимость подписки на приложение на начальном этапе составит около 5 тыс. руб. в месяц. (абонент также дополнительно оплачивает услуги связи). По словам Черешнева, компания собирается продвигать продукт в сегментах b2b, b2g и среди премиальных абонентов.

Черешнев считает цену «адекватной» с учетом всех функций, включенных в подписку. В то же время по мере роста абонентской базы в компании надеются получить возможность снизить стоимость. «Но, как показали наши исследования, выполнявшиеся для разработки первой версии продукта, приватность в XXI веке — это, увы, роскошь, — рассуждает Черешнев. — В сети сотни тысяч инструментов и способов слежения за каждым шагом человека. На этом фоне обеспечение защиты потребовало эшелонированного подхода (стратегия использования множества мер безопасности для защиты целостности информации. — РБК) и достаточно нетривиальных инженерных решений». По его словам, если пользователю кто-то говорит, что информационный продукт бесплатный, значит «истинный продукт» — это он сам, его данные.

Нужна ли абонентам приватность

Эксперты разошлись во мнении о перспективах подобного продукта. Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин назвал 5 тыс. руб. «запредельным ценником» для большинства пользователей. По его мнению, целевой аудиторией являются исключительно абоненты премиум-сегмента. В целом, Бегтин настроен скептически к тому, что продукт будет интересен людям, которые не хотят, чтобы их данные собирали, предположив, что «при установке приложения на устройство придется дать ему часть разрешений на сбор данных». Он также напомнил, что, даже если компания будет удалять данные, это не избавит ее от требований передавать их в правоохранительные органы или регуляторам.

Как подчеркнул глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов, вход по приглашениям и стоимость подписки на приложение подразумевает, что это не массовый продукт. «На рынке есть спрос на премиальные услуги, в том числе на защищенную связь, поэтому решение МТС может быть востребовано в бизнес-среде, среди руководителей, — рассуждает он. — МТС работает с премиум-сегментом, есть заметное число абонентов со сравнимым средним счетом». По его оценке, потенциальными пользователями этой услуги могут стать менее 1% от общей абонентской базы МТС (по итогам 2022-го составляла 80 млн).

По словам бизнес-консультанта по информационной безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, внедрение такого приложения в повседневную жизнь пользователей, «которые платят за мобильную связь на порядок меньшую сумму, может быть сопряжено с рядом сложностей». «Абонента надо переобучить пользоваться не встроенными браузерами, почтовыми клиентами и средствами защиты, а тем, что предлагает МТС, а пользователи не любят менять свои привычки, — пояснил Лукацкий. — Надо будет объяснить, почему они должны воспользоваться отдельным недешевым приложением, если сейчас мобильные операторы предлагают большинство описанных функций в виде отдельных сервисов». По его мнению, если указанные проблемы будут решены, у приложения вполне могут быть свои потребители преимущественно на корпоративном рынке.

Управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко считает, что премиальной аудитории должно быть интересно подобное предложение, хотя и для нее 5 тыс. руб. — это очень высокая цена. Отдельные функции из списка нового приложения «дочки» МТС, по его словам, ранее предлагали различные операторы, но подобного комплексного решения не было. В то же время Братишко отметил что полностью гарантировать компания сможет только приоритетный доступ в интернет и повышенную скорость. «Оператор вряд ли сможет дать 100-процентную гарантию от фишинга, спам-звонков и социальной инженерии — имеющиеся сейчас технические способы могут помочь снизить количество таких звонков, но не исключить полностью. Интересно, что скажет оператору клиент, столкнувшись с негативным опытом, с учетом стоимости услуги», — говорит глава Typhoon Digital Development.