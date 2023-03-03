Число абонентов МТС снизилось впервые с начала пандемии

В 2022 году база абонентов мобильной связи МТС в России снизилась на 400 тыс. и составила 80 млн. Однако это не повлияло на выручку компании, показатель вырос на 2,5%, несмотря на резкое снижение продаж смартфонов и аксессуаров

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

По итогам 2022 года абонентская база МТС в России составила 80 млн клиентов, что на 0,5% меньше, чем в 2021 году, следует из отчета, опубликованного компанией. В последний раз абонентская база МТС снижалась в пандемийном 2020 году. Тогда снижение тоже было незначительным — на 0,76%.

Представитель МТС пояснил динамику «оздоровлением рынка, в том числе вводом платы за подключение, которую поддержало большинство операторов». «Наша основная база остается без изменений», — настаивает он. В МТС подчеркнули, что число экосистемных клиентов (то есть тех, кто пользуется несколькими сервисами компании) в 2022-м выросло на 52,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составило 13,5 млн.

При этом выручка компании в России в прошлом году выросла на 2,5% и превысила 534 млрд руб. Негативное влияние на этот показатель оказало снижение почти в 1,7 раза продаж смартфонов и аксессуаров (выручка от этого направления составила 35,78 млрд руб.) из-за ограничений, связанных с их поставкой в Россию: после начала специальной военной операции ряд крупных вендоров приостановили ввоз своей продукции в Россию, в том числе Samsung и Apple. К лету был налажен параллельный импорт, то есть ввоз продукции без разрешения правообладателя, но в первые месяцы его объемы не соответствовали докризисным. В то же время выручка МТС от оказания услуг в сегменте b2c в России выросла на 3,6%, до 265,99 млрд руб., выручка МТС-банка увеличилась на 44,7%, до 58,2 млрд руб.

Общая выручка группы МТС (помимо России включает бизнес в Армении и Белоруссии) составила 542 млрд руб., что на 2,6% больше, чем по итогам 2021-го. Показатель OIBDA снизился на 2%, до 224,3 млрд руб. Это было обусловлено ростом расходов на ИТ-специалистов и программу мотивации сотрудников, а также увеличением резервов МТС-банка из-за сложной макроэкономической ситуации в первом—третьем кварталах прошлого года. Капитальные затраты группы выросли на 0,2%, до 111,2 млрд руб.