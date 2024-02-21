Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%

Государственная статистика зафиксировала снижение числа диссертаций и авторефератов по ним на 22% за 2023 год. Аспирантура оказалась ориентирована не на исследовательскую работу, а на дополнительное обучение, говорят в вузах

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Количество научных авторефератов диссертаций по итогам 2023 года сократилось почти на четверть. Об этом говорится в докладе Российской книжной палаты (РКП) по годовым итогам статистики печати, которая ведет учет всей издаваемой в стране литературы на основе поступающих в Российскую государственную библиотеку (РГБ) обязательных экземпляров.

Если в 2022 году в РГБ поступило 10,2 тыс. авторефератов (так называют краткие выводы по диссертации, которые издаются перед защитой в обязательном порядке), то в 2023-м — менее 8 тыс. Таким образом, снижение год к году составило 22%. Данные за более ранний период в докладе не представлены. Но директор РКП Елена Ногина на конференции (состоялась на прошлой неделе, 14 февраля, корреспондент РБК присутствовал на мероприятии) по итогам года на книжном рынке утверждала, что падение в этой категории носит постоянный характер: «Мы все меньше и меньше получаем на регистрацию авторефератов, и количество защищаемых диссертаций тоже уменьшается».

РБК направил запросы в Российскую академию наук (РАН) и Минобрнауки.

Что происходит с диссертациями Масштабная реформа высшего образования, затронувшая молодых ученых, произошла в 2012 году, когда аспирантура была признана третьей ступенью высшего образования (после бакалавриата и магистратуры). В результате аспиранты стали обязаны посещать ряд учебных программ, а по итогам трехлетнего обучения им выдают диплом. При этом защита кандидатской диссертации перестала быть обязательной. Проблему этой реформы стали обсуждать уже в 2016 году. Тогда выяснилось, что на защиту диссертации выходит только каждый третий-четвертый выпускник аспирантуры. В конце марта 2022 года правительство ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных базах данных. Прежде такие публикации были необходимы в том числе для получения ученых степеней. Эта мера стала ответом на закрытие крупнейшими научными издательствами и базами данных доступа к своим ресурсам для организаций из России. Чуть позже Минобрнауки изменило механизм присуждения степеней, разрешив соискателям публиковаться только в журналах из специального перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В октябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил соискателям ученой степени кандидата выступать на защите не с диссертацией, а с научным докладом, подготовленным на основе ранее опубликованных работ. Тогда это объяснялось в том числе необходимостью ускорить процесс выхода аспирантов на защиту. В 2021 году аналогичные послабления были сделаны для соискателей степени докторов, однако только по гуманитарным, общественным и экономическим наукам.

Как защищают диссертации в крупнейших вузах

Проректор по науке и стратегическим проектам Томского политехнического университета Алексей Гоголев считает, что речь идет о статистических отклонениях, а не о массовом сокращении количества защит. Так, в этом вузе в 2023 году было защищено 60 кандидатских и четыре докторские диссертации, в 2022-м — 64 кандидатские и семь докторских, в 2021-м — 68 кандидатских. Но Гоголев признает снижение мотивации студентов на развитие в научных сферах, добавляя, что отчасти оно связано с повышенным спросом на выпускников со стороны высокотехнологичных компаний.

Об отсутствии «заинтересованности» в защитах диссертаций говорит и завкафедрой прикладной математики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» профессор Николай Кудряшов. Это, по его мнению, связано в том числе «с отсутствием на законодательном уровне существенных поощрений» за ученую степень, например надбавок к зарплатам.

В Национальном исследовательском томском государственном университете, как утверждает начальник управления подготовки и научной аттестации кадров высшей квалификации этого вуза Татьяна Касаткина, количество защит докторских и кандидатских диссертаций в 2023 году в противовес общему тренду выросло на 10,8% по сравнению с предыдущим годом — с 99 защит (84 кандидатские и 15 докторских) до 111 (97 кандидатских и 14 докторских). Причем рост защит диссертаций наблюдается и относительно прошлых лет. Так, в 2020 году была 81 защита, в 2021-м — 61.

Рост числа защищаемых диссертаций за последние пять лет — с 71 в 2020 году до 146 в 2023-м — видят и в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). Самый существенный рост — в два раза и более — пришелся на технические науки, филологию и лингвистику. Кроме того, в 2023 году состоялись первые защиты диссертаций в новом диссертационном совете по когнитивным наукам.

В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) не назвали количество защищенных в 2023 году диссертаций, однако отметили, что доля аспирантов, защищающих диссертации в срок, превышает 55%, «что почти в четыре раза выше среднего показателя по вузам страны». Проректор по науке и инновациям университета «МИСИС» Михаил Филонов утверждает, что количество защит кандидатских диссертаций в вузе осталось на прежнем уровне.

С чем связано сокращение количества диссертаций

Основная причина сокращения количества защит диссертаций в последние годы состоит в том, что аспирантура стала третьим после бакалавриата и магистратуры уровнем обучения, объясняет Николай Кудряшов. Сейчас она ориентирована «не на научно-исследовательскую работу, а на дополнительное обучение по ряду вспомогательных курсов».

«В результате аспиранту как будто достаточно защитить выпускную работу, получить диплом об окончании аспирантуры, а диссертацию — не защищать, — объясняет Кудряшов. — И очень многие аспиранты пошли по этому упрощенному пути». Причем особенное снижение количества защит, по словам Кудряшова, приходится на физико-математические и технические науки, так как диссертации именно в этих сферах «наиболее трудоемки».

В целом вопрос подготовки научных кадров в России Кудряшов характеризует как «большой и болезненный». «Глупостью» существующей системы он называет и возможность поступить в аспирантуру, не имея научного руководителя. В результате, объясняет Кудряшов, «профессору часто спускают аспиранта, который ему попросту не нужен», что также негативно сказывается на перспективах защиты диссертации.