В книжных магазинах появились карты России с новыми регионами

В московские книжные магазины поступили карты с новыми регионами. Ранее торговые сети приостанавливали заказы на карты на фоне обсуждения Госдумой закона о противодействии экстремизму

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В столичные книжные торговые сети поступили новые карты России, учитывающие включение в состав страны четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщили РБК в издательстве «Атлас Принт», выпущено несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира, где отражены территории, вошедшие в состав страны 4 октября. Речь идет об административных границах, в том числе о районах, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. В издательстве уточнили, что отгрузки карт в магазины начались в начале этой недели.

Фото: предоставлено издательством «Атлас-принт»

В объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» РБК сообщили, что карты, включающие новые субъекты ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, уже начинают поступать в продажу в их книжные магазины от издательств «Руз Ко», «Геза Ком», «Атлас Принт» и «ГеоДом».

Корреспондент РБК, побывавший в нескольких магазинах сети «Читай город», обнаружил, что там уже продаются настенные карты с новыми территориями, сделанные «Геза Ком». Консультант магазина сообщил, что эти карты появились совсем недавно и пользуются спросом у покупателей.

Фото: РБК

В издательстве РБК сообщили, что в основном отправляли их в магазины Санкт-Петербурга, а также продавали через интернет-магазин.

Главный редактор издательства «Карта TD» («Геза Ком») Марина Ропотова уточнила, что обновленная настенная карта России напечатана очень малым тиражом. «Ожидаем, что для служебных блоков карты появится больше информации о новых субъектах, например в какой федеральный округ они будут входить», — сказала она.

Фото: предоставлено издательством «Атлас-принт»

Генеральный директор издательства «Атлас Принт» Юрий Суханов рассказал РБК, что в конце года многие торговые сети остановили заказы на любые карты на фоне обсуждения и принятия в первом чтении Госдумой закона «О противодействии экстремистской деятельности»: «Конечно, это перестраховка. Все учебные атласы и карты, которые используются в настоящее время, изданы до последних территориальных изменений. Тем не менее есть крупные торговые сети, готовые продавать только обновленные карты с новыми границами России».

20 декабря Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. В пояснительной записке к документу говорится, что «в настоящее время участились случаи распространения продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, Южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств». Согласно закону, за распространение таких карт и иной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб.

Несмотря на то что с момента официального принятия в состав России новых субъектов прошло уже четыре месяца, книжные издательства не спешили с созданием новых карт.

Фото: предоставлено издательством «Атлас-принт»

Суханов рассказал, что направлял запросы в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» Росреестра, а также на имя руководителя Росреестра. В декабре ему пришли ответы, что согласно Конституции границы новых субъектов, сопряженные с территорией иностранного государства, считаются государственной границей Российской Федерации. Исходя из этого границы регионов и изображены на новых картах.

Сразу после присоединения новых регионов ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», которое совместно с «Роскартографией» в 2021 году обещало создать сверхточную цифровую карту страны, заверяло, что работы по обновлению карт России ведутся. «Информация о завершении указанных работ и возможности приобретения карт будет размещена на официальном сайте», — заявили в ФГБУ РБК в октябре.

Фото: предоставлено издательством «Атлас-принт»

Тогда же и частные компании сообщали, что будут дожидаться законодательно установленных границ страны и решения вопроса о принадлежности новых субъектов к федеральным округам, а потому занимаются лишь отдельными заказами.

РБК направил запрос в пресс-службы компании «Комуса» и Московского дома книги, а также в «Лабиринт», «Москву», «Молодую гвардию», «Библио-глобус» и в Росреестр.