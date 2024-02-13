Ученые оценили риски вживления нейрочипа Маска в мозг человека

Фото: neuralink / X (ранее — Twitter)

Единственные риски, которые есть при вживлении нейрочипа в мозг человеку, — это инфицирование или эпилепсии, рассказали РБК опрошенные врачи. Но они подчеркнули, что шансы этого невелики. Так они ответили на вопрос, есть ли какая-либо опасность из-за успешно проведенного компанией Илона Маска вживления первому человеку нейрочипа Neuralink.

Когда говорят о том, что есть риск инфицирования при вживлении чипа, то это ошибочное мнение, рассказал в разговоре с РБК нейрохирург Алексей Кащеев. «Все что угодно может не прижиться — зуб, протез, но в целом это очень большая редкость», — рассказал он. «Никаких специфических опасностей у этого нет, когда говорят о том, что неизвестно, что будет с этим имплантом, — известно, что будет. Это все изучено, частота инфекционных осложнений этих операций очень низкая, что могут не прижиться, воспалиться», — добавил он. «Я считаю, что рисков никаких нет, максимум, что может произойти, это может быть инфицирование, но это маловероятно, мало таких осложнений бывает», — согласился в разговоре с РБК врач-нейрохирург ЦКБ управления делами президента России Алан Царикаев.

Среди рисков опрошенные РБК врачи назвали возможность эпилепсии. «Максимум, что может быть, — это эпилепсия развиться, но это на уровне теорий», — добавил Алан Царикаев. «Из наиболее типичных рисков для человека, кому внедрили чип, — это эпилепсия и менингит», — сказал РБК нейрохирург, доктор медицинских наук Юрий Пилипенко. «Те, кто работают с головой, с хирургией мозга, они имплантируют электроды для лечения, например, таких экстрапирамидных расстройств, как болезнь Паркинсона, торсионная дистония, много работ, которые посвящены влиянию головного мозга на лечение даже депрессии, некоторых других нарушений», — пояснил Алексей Кащеев.

В то же время опрошенные РБК врачи сомневаются, что внедрение чипов будет эффективным. Так, Алан Царикаев назвал это «тупиковой ветвью научных экспериментов». Результат от внедрения чипов вряд ли будет такой же, «как в фильмах», считает Юрий Пилипенко. «В лучшем случае хоть какое-то одно действие удастся совершить путем передачи импульса с нервных клеток на рецепторы чипа и далее на принимающее внешнее устройство. Если это получится, то дальнейшее развитие данной технологии будет достаточно бурным», — сказал он.

Внедрение чипов проходит сейчас на уровне клинических испытаний, обратил внимание нейрохирург НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко РАМН Григорий Кобяков. «И пока не сообщается об эффективности обсуждаемых имплантов — только о том, что впервые внедрили устройство в головной мозг. Но цель авторы комментируют ясно: прежде всего это может быть очень эффективно для людей с проблемами на фоне системного заболевания (детский церебральный паралич, например, при котором высшая нервная деятельность может быть очень развитой, но двигательные нарушения не позволяют мозгу использовать свой потенциал) или же людей, утративших руки из-за тяжелых травм», — сказал он.

Проект Neuralink был запущен в 2016 году. Сам прибор впервые был представлен в июле 2019-го. Сначала исследования проводились на животных. Например, в 2021 году компания показала видео с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в мозг чипу. В прошлом сентябре компания начала набор участников-добровольцев для тестирования вживления имплантов. Для испытаний отбирали только тех, кто страдает параличом, не способен видеть, слышать или говорить.