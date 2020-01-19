СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone

Речь идет о переключателе чипа, который позволяет отслеживать местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В последней бета-версии для операционной системы iOS 13.3.1 появился новый переключатель для отключения сверхширокополосных чипов. Речь идет об опции в iPhone 11 и 11 Pro, позволяющей отключить чип, который отслеживает местоположение даже при выключенных службах геолокации. Внимание на это обратил портал Mashable.

Журналист Брэндон Бутч опубликовал на своей странице в Twitter скриншот экрана системных настроек в своем iPhone, на котором видны новые опции.

В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена. По мнению Кребса, проблема возникла из-за новых аппаратных составляющих для поддержки Wi-Fi 6, при этом на iPhone 8 такой проблемы нет. Он также указал на то, что политика безопасности Apple предусматривает возможность отключить отслеживание геолокации полностью при переходе в «Настройки»> «Конфиденциальность»> «Службы определения местоположения».