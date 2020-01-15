Трамп раскритиковал Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп осудил компанию Apple за то, что она отказывается разблокировать телефоны преступников для помощи следствию. Об этом он заявил в Twitter.

«Мы постоянно помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и все же она отказывается разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркоторговцы и другие опасные преступные элементы», — написал Трамп. Apple должна немедленно взять на себя ответственность и помочь стране в борьбе с преступностью, потребовал он.

В 2016 году Apple отказала ФБР в просьбе взломать iPhone террориста Саида Фарука, который вместе с женой расстрелял 14 человек в городе Сан-Бернардино в декабре 2015 года. Компания проиграла ФБР суд первой инстанции, но выполнить требование отказалась. Это дело глава Apple Тим Кук называл опасным прецедентом, нарушающим основные конституционные права и свободы граждан США. В марте 2016 Минюст США отозвал иск к компании. Как сообщили в ведомстве, властям удалось обойти шифрование смартфона без помощи Apple.