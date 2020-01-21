Владимир Мединский покинет пост министра культуры

Возглавлявший с 2012 года Минкультуры Владимир Мединский покинет пост министра. Кандидатом на пост министра называют Ольгу Любимову, сейчас возглавляющую в Минкультуре департамент кинематографии

Владимир Мединский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства. Вероятным преемником Мединского два собеседника РБК назвали его подчиненную — Ольгу Любимову, занимающую должность руководителя департамента кинематографии.

РБК направил запросы в Минкультуры и Любимовой.

Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.

«На пенсию я точно не пойду, силы еще есть, — отвечал в ноябре 2019 года Мединский на вопрос читателя РБК о своих планах, если ему придется покинуть Минкультуры. — Мне до 2024 года еще столько всего нужно сделать, я еще могу минут десять перечислять только количество строек музеев и театров».

Ольга Любимова, дочь и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова, возглавила департамент кинематографии Минкультуры в январе 2018 года.