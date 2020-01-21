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Владимир Мединский покинет пост министра культуры

Возглавлявший с 2012 года Минкультуры Владимир Мединский покинет пост министра. Кандидатом на пост министра называют Ольгу Любимову, сейчас возглавляющую в Минкультуре департамент кинематографии
Владимир Мединский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства. Вероятным преемником Мединского два собеседника РБК назвали его подчиненную — Ольгу Любимову, занимающую должность руководителя департамента кинематографии.

РБК направил запросы в Минкультуры и Любимовой.

Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.

«На пенсию я точно не пойду, силы еще есть, — отвечал в ноябре 2019 года Мединский на вопрос читателя РБК о своих планах, если ему придется покинуть Минкультуры. — Мне до 2024 года еще столько всего нужно сделать, я еще могу минут десять перечислять только количество строек музеев и театров».

Ольга Любимова, дочь и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова, возглавила департамент кинематографии Минкультуры в январе 2018 года.

Закончив факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ), Любимова с начала 2000-х работала на ТВ и специализировалась на православной тематике. В частности, делала программы «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым».

«Я ненавижу, когда православные программы оформляют в духе «В гостях у сказки» с тетей Валей — это то, что дискредитирует и уродует идею, — рассказывала в 2011 году Любимова. — Мы специально уходили от этого: никакой иконы с горящей лампадкой в студии. Я за то, что телевидение — это светская история, и надо ее стараться решать соответствующим образом».

В 2015–2016 годах Любимова работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».

Задекларированный доход Любимовой в 2018 году — 2,4 млн руб. В декларации указано, что у нее двое несовершеннолетних детей.

Как развивалось российское кино при Мединском и Любимовой

В 2018 году, когда Любимова стала руководить департаментом кинематографии, кассовые сборы российских фильмов достигли рекордных за последние пять лет 13,8 млрд руб., на сеансы отечественных кинокартин были проданы 54,7 млн билетов. Успешным тот год стал благодаря стартовавшей еще в декабре 2017 года спортивной драме «Движение вверх»: ее сборы составили 2,98 млрд руб. при производственном бюджете 590 млн руб.

В международном прокате в 2018 году российское кино заработало более $40 млн (или 2,5 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2018 год).

Год спустя, в 2019-м, общие кассовые сборы российских фильмов снизились на 11% — до 12,3 млрд руб. (из них 2,3 млрд руб. обеспечила драма «Т-34»), доля отечественных картин в общем прокате по числу проданных билетов составила 23 против 29% годом ранее. По итогам января—ноября 2019 года из 68 профинансированных Фондом кино фильмов окупилось лишь восемь. О кассовых сборах за рубежом «Роскино» пока не отчиталось.

В 2019 году российские фильмы получили премии международных кинофестивалей. Среди них картина режиссера Кантемира Балагова «Дылда» о двух фронтовых подругах в послевоенном Ленинграде. Этот фильм, в частности, на Каннском фестивале получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы. Кроме того, в 2019 году на международном кинофестивале в Карловых Варах получила награду криминальная драма режиссера Бориса Акопова «Бык» о 1990-х годах.

Автор: Елизавета Ефимович
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Департамент кино Минкультуры возглавила автор православных фильмов
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