Владимир Мединский покинет пост министра культуры

Закончив факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ), Любимова с начала 2000-х работала на ТВ и специализировалась на православной тематике. В частности, делала программы «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым».
«Я ненавижу, когда православные программы оформляют в духе «В гостях у сказки» с тетей Валей — это то, что дискредитирует и уродует идею, — рассказывала в 2011 году Любимова. — Мы специально уходили от этого: никакой иконы с горящей лампадкой в студии. Я за то, что телевидение — это светская история, и надо ее стараться решать соответствующим образом».
В 2015–2016 годах Любимова работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».
Задекларированный доход Любимовой в 2018 году — 2,4 млн руб. В декларации указано, что у нее двое несовершеннолетних детей.
Как развивалось российское кино при Мединском и Любимовой
В 2018 году, когда Любимова стала руководить департаментом кинематографии, кассовые сборы российских фильмов достигли рекордных за последние пять лет 13,8 млрд руб., на сеансы отечественных кинокартин были проданы 54,7 млн билетов. Успешным тот год стал благодаря стартовавшей еще в декабре 2017 года спортивной драме «Движение вверх»: ее сборы составили 2,98 млрд руб. при производственном бюджете 590 млн руб.
В международном прокате в 2018 году российское кино заработало более $40 млн (или 2,5 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2018 год).
Год спустя, в 2019-м, общие кассовые сборы российских фильмов снизились на 11% — до 12,3 млрд руб. (из них 2,3 млрд руб. обеспечила драма «Т-34»), доля отечественных картин в общем прокате по числу проданных билетов составила 23 против 29% годом ранее. По итогам января—ноября 2019 года из 68 профинансированных Фондом кино фильмов окупилось лишь восемь. О кассовых сборах за рубежом «Роскино» пока не отчиталось.
В 2019 году российские фильмы получили премии международных кинофестивалей. Среди них картина режиссера Кантемира Балагова «Дылда» о двух фронтовых подругах в послевоенном Ленинграде. Этот фильм, в частности, на Каннском фестивале получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы. Кроме того, в 2019 году на международном кинофестивале в Карловых Варах получила награду криминальная драма режиссера Бориса Акопова «Бык» о 1990-х годах.