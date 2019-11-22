Мединский рассказал о своих планах на случай ухода из Минкультуры

Мединский рассказал о своих планах на случай ухода из Минкультуры

«В тяжелые моменты хандры хочется чтобы денег было побольше, а работа была поспокойнее», — признался министр культуры. Но на пенсию Мединский не собирается

У Владимира Мединского нет конкретных планов на случай ухода из министерства культуры, однако на пенсию уходить он не планирует. Об этом министр рассказал в интервью РБК.

«Не знаю. На пенсию я точно не пойду, силы еще есть. Как сложится посмотрим. Мне до 2024 года еще столько всего нужно сделать, я еще могу минут десять перечислять только количество строек музеем и театров», — заявил министр.

На уточняющий вопрос рассматривает ли министр переход в бизнес, где «потише и денег побольше», министр ответил, что «в тяжелые моменты хандры хочется чтобы денег было побольше, а работа была поспокойнее».

Вместе с тем министр подчеркнул, что у него есть «внутренние обязательства». «И обязательства перед теми кто брал меня на работу, доделать эту работу до конца. Сдохну, но до конца доведу», добавил он.