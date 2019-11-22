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Мединский рассказал о своих планах на случай ухода из Минкультуры
«В тяжелые моменты хандры хочется чтобы денег было побольше, а работа была поспокойнее», — признался министр культуры. Но на пенсию Мединский не собирается

У Владимира Мединского нет конкретных планов на случай ухода из министерства культуры, однако на пенсию уходить он не планирует. Об этом министр рассказал в интервью РБК.

«Не знаю. На пенсию я точно не пойду, силы еще есть. Как сложится посмотрим. Мне до 2024 года еще столько всего нужно сделать, я еще могу минут десять перечислять только количество строек музеем и театров», — заявил министр.

На уточняющий вопрос рассматривает ли министр переход в бизнес, где «потише и денег побольше», министр ответил, что «в тяжелые моменты хандры хочется чтобы денег было побольше, а работа была поспокойнее».

Общество
Интервью Владимира Мединского. Онлайн

Вместе с тем министр подчеркнул, что у него есть «внутренние обязательства». «И обязательства перед теми кто брал меня на работу, доделать эту работу до конца. Сдохну, но до конца доведу», добавил он.

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в Черкасской области Украинской ССР, высшее образование получил в МГИМО МИД РФ.

В 1992 году Мединский, нынешний гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и еще несколько выпускников МГИМО основали в PR-агентство «Корпорация Я». «С одной стороны, мы были в равных долях и вроде бы вместе начинали дело, но, с другой стороны, хоть и формально, я был начальником, и психологически… это, наверно, напрягало», — вспоминал Мединский о совместной работе с МИхайловым в книге «От создателей культа». В 1993 году было создано PR-агентство «Михайлов и партнеры»: 51% в нем получила «Корпорации Я», 49% — Михайлов.

В 2002 году Мединский занял должность заместителя руководителя ЦИК «Единой России», на которой пробыл до 2005 года. Одновременно с этим он был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов (2003-2011 годы).

В 2010 году, когда президентом России был Дмитрий Медведев, Мединский становится членом Комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории. В 2012 году назначен министром культуры в правительстве Дмитрия Медведева, сменив на этом посту Александра Авдеева.

В 2018-м вновь назначен министром культуры, Тогда в преддверии формирования нового правительства, Мединский отказался оценить свои перспективы остаться на должности министра. «Так много работы, что некогда думать над вопросами, которые вы задаете», — ответил тогда Мединский.

С 2013 года Мединский является председателем Российского военно-исторического общества.

По итогам 2018 года Владимир Мединский задекларировал 41,9 млн руб. дохода, а также земельный участок, два жилых дома и гараж для автомобиля. Супруга министра отчиталась о 41,8 млн руб. дохода, восьми нежилых помещениях, квартире и доле земельного участка.

При участии: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Мединский, Минкультуры
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