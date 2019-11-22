Мединский рассказал о своих планах на случай ухода из Минкультуры

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в Черкасской области Украинской ССР, высшее образование получил в МГИМО МИД РФ.
В 1992 году Мединский, нынешний гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и еще несколько выпускников МГИМО основали в PR-агентство «Корпорация Я». «С одной стороны, мы были в равных долях и вроде бы вместе начинали дело, но, с другой стороны, хоть и формально, я был начальником, и психологически… это, наверно, напрягало», — вспоминал Мединский о совместной работе с МИхайловым в книге «От создателей культа». В 1993 году было создано PR-агентство «Михайлов и партнеры»: 51% в нем получила «Корпорации Я», 49% — Михайлов.
В 2002 году Мединский занял должность заместителя руководителя ЦИК «Единой России», на которой пробыл до 2005 года. Одновременно с этим он был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов (2003-2011 годы).
В 2010 году, когда президентом России был Дмитрий Медведев, Мединский становится членом Комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории. В 2012 году назначен министром культуры в правительстве Дмитрия Медведева, сменив на этом посту Александра Авдеева.
В 2018-м вновь назначен министром культуры, Тогда в преддверии формирования нового правительства, Мединский отказался оценить свои перспективы остаться на должности министра. «Так много работы, что некогда думать над вопросами, которые вы задаете», — ответил тогда Мединский.
С 2013 года Мединский является председателем Российского военно-исторического общества.
По итогам 2018 года Владимир Мединский задекларировал 41,9 млн руб. дохода, а также земельный участок, два жилых дома и гараж для автомобиля. Супруга министра отчиталась о 41,8 млн руб. дохода, восьми нежилых помещениях, квартире и доле земельного участка.