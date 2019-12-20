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Rambler не смог доказать исключительное право на слово «афиша»
Палата по патентным спорам признала законным использование бренда «МТС Афиша». На следующей неделе должно пройти рассмотрение претензии Rambler к «Яндексу»
Яндекс YNDX ₽2 674,2 +1,94% Купить
МТС MTSS ₽312,4 +0,03% Купить
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Коллегия Палаты по патентным спорам отказалась запретить ПАО «Мобильные ТелеСистемы» использовать товарный знак «МТС Афиша», отклонив соответствующую жалобу Rambler Group, сообщает «РИА Новости».

«Коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений компании «Афиша» против товарного знака «МТС Афиша», — рассказал агентству пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) предъявила претензии к МТС и «Яндексу» в связи с использованием ими брендов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» соответственно.

По данным «РИА Новости», рассмотрение в Палате по патентным спорам претензии структуры Rambler к «Яндексу» намечено на 26 декабря.

«В срок, не превышающий двух месяцев с даты рассмотрения возражения, Роспатентом будет подготовлено мотивированное решение, которое вступит в силу и будет направлено сторонам», — сообщили агентству в пресс-службе Роспатента.

В пресс-службе Rambler Group отказались от комментариев РБК.

Ранее связанная с Rambler структура ООО «Рамблер Интернет Холдинг» потребовала в суде заблокировать принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch из-за трансляции матчей английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler, а также выплатить ей компенсацию около 180 млрд руб. 18 декабря стало известно, что Rambler Group отозвала свой иск. Как сообщили в группе, стороны пришли к мировому соглашению.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Любовь Порываева
Теги: Rambler Group, Роспатент, патентный спор
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