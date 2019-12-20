Rambler не смог доказать исключительное право на слово «афиша»

Коллегия Палаты по патентным спорам отказалась запретить ПАО «Мобильные ТелеСистемы» использовать товарный знак «МТС Афиша», отклонив соответствующую жалобу Rambler Group, сообщает «РИА Новости».
«Коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений компании «Афиша» против товарного знака «МТС Афиша», — рассказал агентству пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) предъявила претензии к МТС и «Яндексу» в связи с использованием ими брендов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» соответственно.
По данным «РИА Новости», рассмотрение в Палате по патентным спорам претензии структуры Rambler к «Яндексу» намечено на 26 декабря.