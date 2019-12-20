Единый продавец телерекламы пошел на уступки крупным рекламодателям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 13:15
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока» Политика, 16:05 Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству Политика, 15:57 Акционеры Yandex одобрили реструктуризацию компании Технологии и медиа, 15:48 Luxury выходит на новые рынки. Дайджест иностранных СМИ Pro, 15:43 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 15:42 Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС Технологии и медиа, 15:35 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 15:33 Силы Хафтара дали ополченцам в Триполи три дня для отвода отрядов Политика, 15:32 Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы Общество, 15:30 The Guardian признала Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:30 «Трудности перелома» с Сергеем Федориновым: мини-сериал «РБК Pro» Pro, 15:29  Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко Политика, 15:27 В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях Политика, 15:25 Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Общество, 15:25
Технологии и медиа ,  
0 
Единый продавец телерекламы пошел на уступки крупным рекламодателям

Учрежденный вещателями Национальный рекламный альянс изменил свою позицию по поводу предоставления результатов телеизмерений исследовательской компании Mediascope. Эти данные являются валютой телерекламного рынка — рекламодатель покупает на ТВ так называемые пункты рейтинга, которые отражают количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный ролик.

Исторически рекламодатели платили только за зрителей, которые проживают в городах с населением от 100 тыс. человек. Но с 2020 года Mediascope будет предоставлять данные о телевизионных предпочтениях жителей всей страны. Переходит с Нового года на продажи рекламы по всей стране и Национальный рекламный альянс, который размещает рекламу практически на всем ТВ.

Изменения в измерениях и продажах телерекламы спровоцировали разногласия между альянсом и ассоциацией «Русбренд», объединяющей крупнейших рекламодателей (Procter & Gamble, Coca-Cola Co., Unilever и др.). «Русбренд» настаивал на том, чтобы подписчикам Mediascope, чтобы сохранить преемственность, были по-прежнему доступны данные измерений отдельно по городам с населением от 100 тыс. человек. Национальный рекламный альянс выступал против.

«Рекламодатели апеллируют к преемственности данных, но никогда, подчеркиваю — никогда, не было никакой преемственности данных по телеизмерительной панели», — объяснял свою позицию в интервью РБК гендиректор альянса Алексей Толстоган. Он добавлял: «Мы никого ни к чему не принуждаем. Не нравится наш подход — не покупайте у нас рекламу».

В пятницу, 20 декабря, на заседании Группы пользователей данных телеизмерений, неформального объединения рекламодателей, агентств и телеканалов, топ-менеджер единого продавца Татьяна Елисеева заявила, что в первом квартале 2020 года подписчикам Mediascope будут доступны и данные отдельно по крупным городам.

«Мы уважаем позицию «Русбренда», наших клиентов, нашего стратегического партнера в области медиа измерений — компании Mediascope.», — прокомментировал озвученное решение представитель Национального рекламного альянса. — Мы добавляем еще три месяца и рассчитываем, что это полностью закроет потребности аналитиков». При этом в пресс-службе альянса подчеркнули, что компания не меняет свое мнение: из-за преобразований самой системы измерений добавленные три месяца «будут совсем иными по своей природе», чем предыдущие результаты измерений только в крупных городах.

Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Глава НРА — РБК: «Не нравится наш подход — не покупайте у нас рекламу»
Технологии и медиа
Рекламодатели попросили сохранить данные о зрителях ТВ в крупных городах
Технологии и медиа
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter