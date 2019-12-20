Единый продавец телерекламы пошел на уступки крупным рекламодателям

Учрежденный вещателями Национальный рекламный альянс изменил свою позицию по поводу предоставления результатов телеизмерений исследовательской компании Mediascope. Эти данные являются валютой телерекламного рынка — рекламодатель покупает на ТВ так называемые пункты рейтинга, которые отражают количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный ролик.

Исторически рекламодатели платили только за зрителей, которые проживают в городах с населением от 100 тыс. человек. Но с 2020 года Mediascope будет предоставлять данные о телевизионных предпочтениях жителей всей страны. Переходит с Нового года на продажи рекламы по всей стране и Национальный рекламный альянс, который размещает рекламу практически на всем ТВ.

Изменения в измерениях и продажах телерекламы спровоцировали разногласия между альянсом и ассоциацией «Русбренд», объединяющей крупнейших рекламодателей (Procter & Gamble, Coca-Cola Co., Unilever и др.). «Русбренд» настаивал на том, чтобы подписчикам Mediascope, чтобы сохранить преемственность, были по-прежнему доступны данные измерений отдельно по городам с населением от 100 тыс. человек. Национальный рекламный альянс выступал против.

«Рекламодатели апеллируют к преемственности данных, но никогда, подчеркиваю — никогда, не было никакой преемственности данных по телеизмерительной панели», — объяснял свою позицию в интервью РБК гендиректор альянса Алексей Толстоган. Он добавлял: «Мы никого ни к чему не принуждаем. Не нравится наш подход — не покупайте у нас рекламу».

В пятницу, 20 декабря, на заседании Группы пользователей данных телеизмерений, неформального объединения рекламодателей, агентств и телеканалов, топ-менеджер единого продавца Татьяна Елисеева заявила, что в первом квартале 2020 года подписчикам Mediascope будут доступны и данные отдельно по крупным городам.