Рекламодатели попросили сохранить данные о зрителях ТВ в крупных городах

Крупные рекламодатели и единый продавец рекламы на ТВ разошлись во взглядах на то, как должны быть представлены результаты телеизмерений. Спор возник из-за начала с 2020 года продаж телерекламы не только в крупных городах

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Ассоциация «Русбренд», в которую входят такие крупные рекламодатели, как Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company, МТС и Сбербанк, направила письмо по поводу предстоящих изменений в телеизмерениях исследовательской компании Mediascope и Национальному рекламному альянсу (НРА), основному продавцу рекламы на российском ТВ. Об этом РБК рассказал источник, близкий к «Русбренду». Получение письма подтвердили в НРА и Mediascope.

Поводом для отправки письма стало предстоящее в 2020 году изменение ключевого подхода в продажах рекламы — с нового года рекламодатель на ТВ будет платить за всех зрителей. Сейчас в продажах рекламы учитываются только жители крупных городов с населением от 100 тыс. человек (города 100+). Считается, что в небольших населенных пунктах платежеспособный спрос невысок и рекламодателям невыгодно продвигать свои товары и услуги. В результате до сих пор рекламодатели, проводя свои кампании на ТВ, получали аудиторию небольших городов и сел как бонус. Изменить модель позволил новый подход Mediascope, который теперь будет считать смотрение во всех населенных пунктах.

Рекламодатели опасаются, что с 2020 года им перестанут быть доступны уже привычные данные только по аудитории городов 100+. Против возможности вычленять из новых результатов телеизмерений отдельные данные о городах 100+ и 100- выступает НРА, рассказали РБК сотрудники двух рекламных агентств. По их словам, в письме «Русбренда» руководству Mediascope и НРА поднят этот вопрос. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отказался обсуждать подписанное им письмо.

Если Mediascope, объясняют собеседники РБК, даст рекламодателям и их агентствам возможность вычленять из результатов телеизмерений привычную им аудиторию 100+, покупатели телерекламы смогут ориентироваться только на этих зрителей и соответствующим образом вести переговоры с продавцом при заключении годовых сделок.