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Технологии и медиа ,  
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Основатель «Банки.ру» предложил передать издателя проекта журналистам
Ранее обвинивший фонд Russia Partners в попытке выдавить его из бизнеса Филипп Ильин-Адаев предложил передать ООО «Банковские новости» журналистскому коллективу
Филипп Ильин-Адаев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев предложил совладельцу проекта, американскому фонду Russia Partners, согласовать продление договора на покупку контента, заключенного ранее с ООО «Банковские новости», а также договора на аренду редакцией помещений в офисе «Банки.ру» в обмен на передачу 100% долей в «Банковских новостях» журналистскому коллективу.

Ранее Ильин-Адаев обвинил Russia Partners во вмешательстве в редакционную политику и попытках «убрать» его из бизнеса. Он, в частности, отмечал, что уже получил от действующего гендиректора «Банки.ру» Динары Юнусовой уведомление о предстоящем расторжении контракта и о том, что редакция «Банковских новостей», занимающаяся контентом сайта banki.ru, должна будет покинуть офис компании 13 февраля 2020 года.

При этом сам фонд, как сообщил Ильин-Адаев на своей странице в сети Facebook, объяснял свои претензии наличием конфликта интересов в связи с его аффилированностью с юридическим лицом, предоставляющим услуги «Банки.ру» «на нерыночных условиях».

«Так вот в чем проблема, оказывается. Задача не выселить нас из офиса, не отстранить от принятия решений, не отрезать от финансовой информации, не слить с кем-нибудь, а просто устранить аффилированность», — отреагировал на заявление Russia Partners Ильин-Адаев.

В связи с этим он предложил фонду «выход из ситуации».

«Я передаю ООО «Банковские новости» с его «завышенными» «нерыночными» контрактами журналистскому коллективу. Продаю 100% по номинальной стоимости — за 10 тыс. руб. (их потом верну в кассу, обещаю). Сам выхожу из капитала и увольняюсь с позиции генерального директора. Журналисты сохраняют в компании лицензии СМИ и самостоятельно управляют контентом и бизнесом в целом. Все, что требуется от вас, — согласовать продление контракта аренды 99 метров в нашем офисе на Одесской улице и договора на покупку у «Банковских новостей» контента для «Банки.ру» и Finparty. Моя семья как основной акционер (60% акций) с этим решением согласна. Ждем вашего Ok. Вся проблема ведь в аффилированности, правда?» — написал Ильин-Адаев.

Ранее Юнусова заявляла РБК, что в организации «Банки.ру» проводятся «определенные изменения», но информация о нестабильной ситуации в компании является «неправдой».

«Все журналисты редакции работают согласно контентной стратегии и не будут уволены. «Банки.ру» невозможен без контента», — добавила она.

Проект «Банки.ру» был основан Ильиным-Адаевым в 2005 году, сейчас в одноименную группу входят информационные ресурсы и сервисы банковской и финансовой тематики. В 2010 году в проект вошло FINAM Global, подразделение инвестхолдинга «Финам». Спустя три года FINAM Global продало свою долю компании Russia Partners.

Издателем проекта является ООО «Банковские новости», которое было зарегистрировано в 2015 году, следует из данных СПАРК. На него же оформлена регистрация ИА «Банки.ру» как СМИ, следует из данных реестра Роскомнадзора.

Согласно данным СПАРК, «Банки.ру» на 100% принадлежит зарегистрированной на Кипре компании BANKI.RU HOLDING LTD. Раньше 25% капитала проекта принадлежали Ильину-Адаеву, 75% — его супруге Елене Ищеевой. Генеральный директор «Банки.ру» — Динара Юнусова. Сейчас, по утверждению Ильина-Адаева, им принадлежит 60% акций проекта.

Издатель проекта, ООО «Банковские новости», на 99% принадлежит ООО «Банки.ру», еще 1% принадлежит Ильину-Адаеву. Компания была зарегистрирована в 2015 году, незадолго до того, как в России в силу вступил закон, который ограничивает долю владения иностранцев в СМИ 20%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Банки.ру»
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Основатель «Банки.ру» обвинил акционера в попытке «убрать» его из бизнеса
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