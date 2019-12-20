Основатель «Банки.ру» предложил передать издателя проекта журналистам

Ранее обвинивший фонд Russia Partners в попытке выдавить его из бизнеса Филипп Ильин-Адаев предложил передать ООО «Банковские новости» журналистскому коллективу

Филипп Ильин-Адаев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев предложил совладельцу проекта, американскому фонду Russia Partners, согласовать продление договора на покупку контента, заключенного ранее с ООО «Банковские новости», а также договора на аренду редакцией помещений в офисе «Банки.ру» в обмен на передачу 100% долей в «Банковских новостях» журналистскому коллективу.

Ранее Ильин-Адаев обвинил Russia Partners во вмешательстве в редакционную политику и попытках «убрать» его из бизнеса. Он, в частности, отмечал, что уже получил от действующего гендиректора «Банки.ру» Динары Юнусовой уведомление о предстоящем расторжении контракта и о том, что редакция «Банковских новостей», занимающаяся контентом сайта banki.ru, должна будет покинуть офис компании 13 февраля 2020 года.

При этом сам фонд, как сообщил Ильин-Адаев на своей странице в сети Facebook, объяснял свои претензии наличием конфликта интересов в связи с его аффилированностью с юридическим лицом, предоставляющим услуги «Банки.ру» «на нерыночных условиях».

«Так вот в чем проблема, оказывается. Задача не выселить нас из офиса, не отстранить от принятия решений, не отрезать от финансовой информации, не слить с кем-нибудь, а просто устранить аффилированность», — отреагировал на заявление Russia Partners Ильин-Адаев.

В связи с этим он предложил фонду «выход из ситуации».