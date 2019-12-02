Основатель «Банки.ру» обвинил акционера в попытке «убрать» его из бизнеса

Основатель «Банки.ру» обвиняет одного из акционеров проекта, американский фонд Russia Partners, в попытке «убрать» его и супругу из бизнеса

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев заявил, что акционер проекта, американский фонд Russian Partners, намеренно вмешивается в редакционную политику и хочет «убрать» его из бизнеса. В частности, фонд требовал «закрытия всех контентных разделов — новостей, форума и «Народного рейтинга», который основатель называет визитной карточкой «Банки.ру» и «вокруг которого строится весь проект». Об этом Ильин-Адаев написал в своем Facebook.

Он утверждает, что уже получил от действующего гендиректора «Банки.ру» Динары Юнусовой уведомление о предстоящем расторжении контракта и о том, что редакция «Банковских новостей», занимающаяся контентом сайта banki.ru, должна будет покинуть офис компании 13 февраля 2020 года.

В фонде Russia Partners отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Банки.ру» и к Филиппу Ильину-Адаеву.

Проект «Банки.ру» был основан Ильиным-Адаевым в 2005 году, сейчас в одноименную группу входят информационные ресурсы и сервисы банковской и финансовой тематики. В 2010 году в проект вошел FINAM Global, подразделение инвестхолдинга «Финам». Спустя три года FINAM Global продало свою долю компании Russia Partners. Издателем проекта является ООО «Банковские новости», которое было зарегистрировано в 2015 году, следует из данных СПАРК. На него же оформлена регистрация ИА «Банки.ру», как СМИ, следует из данных реестра Роскомнадзора. Согласно данным СПАРК, «Банки.ру» на 100% принадлежит зарегистрированной на Кипре компании BANKI.RU HOLDING LTD. Раньше 25% капитала проекта принадлежало Ильину-Адаеву, 75% — его супруге Елене Ищеевой. Генеральный директор «Банки.ру» — Динара Юнусова. Сейчас, по утверждению Ильина-Адаева, им принадлежит 60% акций проекта. Издатель проекта, ООО «Банковские новости», на 99% принадлежит ООО «Банки.ру», еще 1% принадлежит Ильину-Адаеву. Компания была зарегистрирована в 2015 году, незадолго до того, как в России в силу вступил в силу закон, который ограничивает долю иностранцев владельцев в СМИ 20%.

«Ни секунды не сомневаюсь, что после того, как мы потеряем право находится в офисе как представители редакции и «Банковских новостей», нас уволят и как сотрудников Банки.ру — такое право есть у генерального директора», — написал он.