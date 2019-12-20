Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

В базе данных имена, телефоны и другая информация о пользователях. Она была размещена на хакерском форуме для скачивания, утверждает британская компания Comparitech

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Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

«Всего утекло 267 140 436 учетных записей. Большинство пострадавших пользователей были из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

По данным компании, в базе данных содержались имена, телефона и другая информация о пользователях. Она находилась в свободном доступе почти две недели и любой желающий мог без пароля получить находящуюся в ней информацию.

Эксперты считают, что киберпреступники могли воспользоваться этой информацией для массовой рассылки SMS-спама и фишинговых атак. В исследовании, которое было проведено совместно с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, говорится, что база была составлена хакерами из Вьетнама.