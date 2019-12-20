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Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
В базе данных имена, телефоны и другая информация о пользователях. Она была размещена на хакерском форуме для скачивания, утверждает британская компания Comparitech
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

«Всего утекло 267 140 436 учетных записей. Большинство пострадавших пользователей были из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

По данным компании, в базе данных содержались имена, телефона и другая информация о пользователях. Она находилась в свободном доступе почти две недели и любой желающий мог без пароля получить находящуюся в ней информацию.

Эксперты считают, что киберпреступники могли воспользоваться этой информацией для массовой рассылки SMS-спама и фишинговых атак. В исследовании, которое было проведено совместно с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, говорится, что база была составлена хакерами из Вьетнама.

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«Дьяченко немедленно уведомил интернет-провайдера, управляющего IP-адресом сервера, чтобы доступ [к базе данных] был удален. Тем не менее, Дьяченко говорит, что данные также были размещены на хакерском форуме для скачивания», — сообщает Comparitech.

Как отмечает компания, 19 декабря доступ к базе данных был заблокирован. Пока остается неизвестным, как личная информация юзеров Facebook попала к хакерам.

В пресс-службе Facebook сообщили AFP, что по данному факту проводится расследование. «Мы изучаем эту проблему, но полагаем, что это, скорее всего, информация, полученная до изменений, которые мы внесли в последние несколько лет, чтобы лучше защитить личные данные людей», — сказал представитель компании.

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В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей. По его словам, в базе не было такой важной информации, как пароли, номера банковских карт или коды безопасности. Однако, там была собрана информация из профилей пользователей в Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. В базе данных оказались почти 50 млн номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, а также около 622 адресов электронной почты.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Facebook, утечка данных
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