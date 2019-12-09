Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

В Лондоне предполагают, что связанные с Москвой хакеры похитили секретные бумаги о переговорах между США и Великобританией

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Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства. Речь идет о бумагах, которые появились в социальной сети Reddit, а также на трех немецких интернет-сайтах, сообщает Sunday Times. Речь и идет о секретных переговорах между Лондоном и Вашингтоном касательно возможной продажи Национальной системы здравоохранения Великобритании американским компаниям.

Поводом заподозрить Россию в распространении этих данных стало то, что методы, которыми пользовались хакеры, были похожи на те, что использовались в ходе выявленной спецслужбами операции по дезинформации Secondary Infektion. В ней британцы подозревают хакером, связанных с российскими властями.

Указывается, что в Reddit уже заблокировали 61 аккаунт, владельцы которой распространяли секретные документы.

В Лондоне считают, что информация о переговорах между Великобританией и США может в теории оказать влияние на будущие выборы в Соединенном королевстве и использоваться в интересах других стран.

В конце октября США и Великобритания заявили, что хакерская группа Turla, якобы связанная с Россией, использовала программное обеспечение из Ирана для нападения на различные организации в десятках стран мира. Целью Turla была информация правительственных, военных, технологических, энергетических и коммерческих организаций.