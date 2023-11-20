Аукционные дома создадут аналог «русских торгов» Christie's и Sotheby's

Три российских аукционных дома объединились в Аукционный холдинг и намерены занять сегмент «русских торгов», от которых отказались Christie's и Sotheby's. Первый аукцион пройдет в декабре, на нем будут выставлены лоты на ₽0,5 млрд

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом объединились в Аукционный холдинг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе новой структуры.

Соучредителям холдинга выступили Александр Попов, Сергей Подстаницкий, Мехман Чалабиев и Федор Светлаков. Попов известен как создатель и административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова, которая, по собственным оценкам, занимает 60% рынка экспертной оценки предметов искусств. Подстаницкий — известный искусствовед и коллекционер, куратор и автор каталогов выставок Клуба коллекционеров графики и организатор ряда персональных выставок собственной коллекции в том числе в Государственном историческом музее, музее-заповеднике «Царское Село», Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Чалабиев — коллекционер и арт-дилер, с 1995 по 2004 года занимавший должность в инвестиционном подразделении «Лукойла», обладатель коллекции русской живописи XIX—XX веков. Светлаков — историк, занимавший пост хранителя второго крупнейшего в мире собрания французской гравюры, хранящегося в «Эрмитажа», а также автор «Первого каталога Картинной галереи Эрмитажа».

Новая организация, по словам ее пресс-службы, намеревается занять сегмент «русских торгов» старейших британских аукционных домов Christie's и Sotheby's. В прошлом обе организации активно занимались продажами русского искусства, особенно востребованного за границей в 2000-х годах. Однако в середине марта 2022 года — после начала специальной военной операции России на Украине — и Sotheby’s, и Christie’s отменили торги русского искусства, а Christie's даже запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии. Арт-дилер, владелец парижской галереи Le Minotaure Бенуа Сапиро утверждал, что «с тех пор, как аукционные дома заморозили все продажи русского искусства», этого сегмента рынка за рубежом больше нет.

Основной аудиторией «русских торгов» были российские коллекционеры, утверждает Александр Попов. И хотя произведения русских художников на международном арт-рынке появляются регулярно, купить их и тем более вывезти в Россию невозможно, констатирует он. «Это активизировало внутренний рынок, однако систематические аукционы того уровня и формата, к которому коллекционеров «приучили» в Лондоне, будут проводиться в России впервые, — утверждает он. — Формирование таких коллекций требует особого подхода и привлечения экспертов, которым доверяет сообщество.

Что представит Аукционный дом

Первые торги Аукционного холдинга организует Московский аукционный дом 3 декабря на собственной площадке и на платформе онлайн-торгов Bidspirit. Топ-лотом торгов станет «Корабль в море на фоне гор» Ивана Айвазовского, написанный в 1891 году. Подлинность полотна подтверждается автографом художника. Эстимейт картины (то есть, ожидаемая сумма продажи) составит 55 млн руб. На аукционе будет представлена еще одна картина Айвазовского — пейзаж маслом «Раннее утро» стоимостью 34 млн руб.

В «ультра-дорогом сегменте» вещей также будет представлена серия пейзажей: «Виллы» Бориса Кустодиева (70 млн руб), «Летний пейзаж» Ивана Шишкина (23 млн руб), «Пейзаж осень» Петра Кончаловского (14 млн руб) и «Гималаи» Николая Рериха (4 млн руб). В каталог также вошла зарисовка Виктора Васнецова «Седой воин» (2,2 млн руб) к программной картине из фонда Русского музея. Собрание из 83 лотов музейного уровня оценивают в 500 млн руб.

Учредители Аукционного холдинга отмечают, что партнерская сеть не планирует развиваться исключительно в продажах «запредельно дорогих предметов искусства». На торгах также будут представлены оригинальные произведения среднего ценового сегмента, например, «Обнаженная» Климента Редько и «Портрет Аиды Хмелевой» авангардиста Анатолия Зверева. Работы оценены в 500 тыс. руб. и 340 тыс. руб. соответственно.

Что происходит с антикварным рынком в России

Под влиянием санкций и ухода из России крупнейших британских аукционных домов оборот рынка искусств в России в 2022 году, по данным платформы Bidspirit, сократился на 12% и составил $88 млн — на 12%. Размер среднего чека при этом не изменился и остался на уровне $7 тыс.

На фоне сокращения конкуренции осваивать рынок начали бизнесмены, для которых искусство не является профильной деятельностью. Например, в марте 2023 года собственную платформу для организации онлайн-торгов «АртСреда» открыл совладелец сети ювелирных магазинов «Адамас» Эдуард Бендерский.

По словам Александра Попова, сейчас российский антикварный рынок впервые за последние 30-40 лет может стать самостоятельным и увеличить оборот. «Мы много лет наблюдаем ситуацию, когда предметы искусства из России попадали на аукционы Christie's и Sotheby's, там продавались и затем снова возвращались в страну, — объясняет он. — Условно, картина из поселка на Новой Риге уезжает в Лондон, там продается и возвращается в соседний поселок. На этом зарабатывает аукцион, перевозчики, организаторы, но конечного смысла в этом нет. Сейчас же вещи, которые уходят с зарубежных площадок, в России готовы покупать гораздо дороже».

Глава Bidspirit Александр Киселевский в разговоре с РБК отметил, что учредители Аукционного холдинга уже доказали свой потенциал на примере Петербургского аукционного дома. «Впрочем, они не первые, кто позиционирует себя как замена Christie's и Sotheby's, — отмечает он. — Поскольку мы заперты на внутреннем рынке, это уже стало модным. Но почему бы и нет, сейчас выгодное время: открываются внутренние закрома, которые были заперты с 2000-х годов. Надеюсь только, что цены будут адекватными, потому что в основном все эти вещи приобретались по рыночным ценам на 2010 год, и сегодня они должны стоить дешевле».