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Аукционные дома создадут аналог «русских торгов» Christie's и Sotheby's

Аукционные дома начнут проводить аналог «русских торгов» Christie's и Sotheby's
Три российских аукционных дома объединились в Аукционный холдинг и намерены занять сегмент «русских торгов», от которых отказались Christie's и Sotheby's. Первый аукцион пройдет в декабре, на нем будут выставлены лоты на ₽0,5 млрд
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом объединились в Аукционный холдинг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе новой структуры.

Соучредителям холдинга выступили Александр Попов, Сергей Подстаницкий, Мехман Чалабиев и Федор Светлаков. Попов известен как создатель и административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова, которая, по собственным оценкам, занимает 60% рынка экспертной оценки предметов искусств. Подстаницкий — известный искусствовед и коллекционер, куратор и автор каталогов выставок Клуба коллекционеров графики и организатор ряда персональных выставок собственной коллекции в том числе в Государственном историческом музее, музее-заповеднике «Царское Село», Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Чалабиев — коллекционер и арт-дилер, с 1995 по 2004 года занимавший должность в инвестиционном подразделении «Лукойла», обладатель коллекции русской живописи XIX—XX веков. Светлаков — историк, занимавший пост хранителя второго крупнейшего в мире собрания французской гравюры, хранящегося в «Эрмитажа», а также автор «Первого каталога Картинной галереи Эрмитажа».

Новая организация, по словам ее пресс-службы, намеревается занять сегмент «русских торгов» старейших британских аукционных домов Christie's и Sotheby's. В прошлом обе организации активно занимались продажами русского искусства, особенно востребованного за границей в 2000-х годах. Однако в середине марта 2022 года — после начала специальной военной операции России на Украине — и Sotheby’s, и Christie’s отменили торги русского искусства, а Christie's даже запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии. Арт-дилер, владелец парижской галереи Le Minotaure Бенуа Сапиро утверждал, что «с тех пор, как аукционные дома заморозили все продажи русского искусства», этого сегмента рынка за рубежом больше нет.

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Основной аудиторией «русских торгов» были российские коллекционеры, утверждает Александр Попов. И хотя произведения русских художников на международном арт-рынке появляются регулярно, купить их и тем более вывезти в Россию невозможно, констатирует он. «Это активизировало внутренний рынок, однако систематические аукционы того уровня и формата, к которому коллекционеров «приучили» в Лондоне, будут проводиться в России впервые, — утверждает он. — Формирование таких коллекций требует особого подхода и привлечения экспертов, которым доверяет сообщество.

Что представит Аукционный дом

Первые торги Аукционного холдинга организует Московский аукционный дом 3 декабря на собственной площадке и на платформе онлайн-торгов Bidspirit. Топ-лотом торгов станет «Корабль в море на фоне гор» Ивана Айвазовского, написанный в 1891 году. Подлинность полотна подтверждается автографом художника. Эстимейт картины (то есть, ожидаемая сумма продажи) составит 55 млн руб. На аукционе будет представлена еще одна картина Айвазовского — пейзаж маслом «Раннее утро» стоимостью 34 млн руб.

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В «ультра-дорогом сегменте» вещей также будет представлена серия пейзажей: «Виллы» Бориса Кустодиева (70 млн руб), «Летний пейзаж» Ивана Шишкина (23 млн руб), «Пейзаж осень» Петра Кончаловского (14 млн руб) и «Гималаи» Николая Рериха (4 млн руб). В каталог также вошла зарисовка Виктора Васнецова «Седой воин» (2,2 млн руб) к программной картине из фонда Русского музея. Собрание из 83 лотов музейного уровня оценивают в 500 млн руб.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Учредители Аукционного холдинга отмечают, что партнерская сеть не планирует развиваться исключительно в продажах «запредельно дорогих предметов искусства». На торгах также будут представлены оригинальные произведения среднего ценового сегмента, например, «Обнаженная» Климента Редько и «Портрет Аиды Хмелевой» авангардиста Анатолия Зверева. Работы оценены в 500 тыс. руб. и 340 тыс. руб. соответственно.

Что происходит с антикварным рынком в России

Под влиянием санкций и ухода из России крупнейших британских аукционных домов оборот рынка искусств в России в 2022 году, по данным платформы Bidspirit, сократился на 12% и составил $88 млн — на 12%. Размер среднего чека при этом не изменился и остался на уровне $7 тыс.

На фоне сокращения конкуренции осваивать рынок начали бизнесмены, для которых искусство не является профильной деятельностью. Например, в марте 2023 года собственную платформу для организации онлайн-торгов «АртСреда» открыл совладелец сети ювелирных магазинов «Адамас» Эдуард Бендерский.

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Фото: Christopher Furlong / Getty Images

По словам Александра Попова, сейчас российский антикварный рынок впервые за последние 30-40 лет может стать самостоятельным и увеличить оборот. «Мы много лет наблюдаем ситуацию, когда предметы искусства из России попадали на аукционы Christie's и Sotheby's, там продавались и затем снова возвращались в страну, — объясняет он. — Условно, картина из поселка на Новой Риге уезжает в Лондон, там продается и возвращается в соседний поселок. На этом зарабатывает аукцион, перевозчики, организаторы, но конечного смысла в этом нет. Сейчас же вещи, которые уходят с зарубежных площадок, в России готовы покупать гораздо дороже».

Глава Bidspirit Александр Киселевский в разговоре с РБК отметил, что учредители Аукционного холдинга уже доказали свой потенциал на примере Петербургского аукционного дома. «Впрочем, они не первые, кто позиционирует себя как замена Christie's и Sotheby's, — отмечает он. — Поскольку мы заперты на внутреннем рынке, это уже стало модным. Но почему бы и нет, сейчас выгодное время: открываются внутренние закрома, которые были заперты с 2000-х годов. Надеюсь только, что цены будут адекватными, потому что в основном все эти вещи приобретались по рыночным ценам на 2010 год, и сегодня они должны стоить дешевле».

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