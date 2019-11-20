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Технологии и медиа ,  
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Волож назвал отличия «Яндекса» от Google
По словам бизнесмена, у этих компаний много общего, поскольку обе начинали в одном сегменте, однако сейчас они сильно различаются по своей структуре и сути

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», назвал главные отличия своей компании от американской корпорации Google, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, что делает «Яндекс» для того, чтобы по примеру Google на порядок опережать конкурентов по квантовым технологиям, Волож сказал: «Я немножко устал от сравнения с компанией Google. Компания Google немножко другой формы, чем мы. У нас много есть общего, потому что мы начинали с поиска».

По словам бизнесмена, у «Яндекса» есть много других технологий и продуктов, которыми занимаются известные во всем мире компании. «У нас есть, например, такси — давайте сравнивать «Яндекс» с каким-нибудь Uber. У нас есть беспилотники — давайте сравнивать не только с Google, но и с каким-нибудь General Motors», — заявил он.

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Как отметил Волож, «Яндекс» не занимается квантовыми компьютерами, поэтому сравнивать его с Gooogle не следует. «Но в тех отраслях, которыми мы занимаемся, я считаю, мы вполне находимся на мировом уровне», — отметил бизнесмен.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отвечая на тот же самый вопрос, а также о том, что правительство намерено делать с отставанием в технологическом плане, сказал: «Это не совсем так <...>. Нельзя говорить о том, что мы везде отстаем».

По словам министра, Россия — один из мировых лидеров в ряде технологий с использованием искусственного интеллекта, таких как распознавание речи и лиц. Однако, указал он, большой рывок предстоит сделать с точки зрения «внедрения по всей экономике», чтобы догнать другие страны. «С точки зрения технологий и их разработки по отдельным сегментам мы одни из лидеров», — заключил Орешкин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Аркадий Волож, «Яндекс», Google
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