Волож назвал отличия «Яндекса» от Google

По словам бизнесмена, у этих компаний много общего, поскольку обе начинали в одном сегменте, однако сейчас они сильно различаются по своей структуре и сути

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», назвал главные отличия своей компании от американской корпорации Google, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, что делает «Яндекс» для того, чтобы по примеру Google на порядок опережать конкурентов по квантовым технологиям, Волож сказал: «Я немножко устал от сравнения с компанией Google. Компания Google немножко другой формы, чем мы. У нас много есть общего, потому что мы начинали с поиска».

По словам бизнесмена, у «Яндекса» есть много других технологий и продуктов, которыми занимаются известные во всем мире компании. «У нас есть, например, такси — давайте сравнивать «Яндекс» с каким-нибудь Uber. У нас есть беспилотники — давайте сравнивать не только с Google, но и с каким-нибудь General Motors», — заявил он.