МВД предупредило о рассылке вирусов под видом фотографий через Telegram

Мошенники начали рассылать исполняемые apk-файлы для системы Android под названием «Фото», а к ним крепить вопрос, действительно ли пользователь на нем изображен. Фотографии не могут иметь такой формат, предупредили в МВД

Мошенники стали использовать новую схему с целью распространения вирусов на устройства пользователей, которая предполагает рассылку им apk-файлов под видом фотографий. Об этом сообщило в телеграм-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Ведомство показало скриншот переписки, на котором мошенник прислал жертве два сообщения со словами: «Привет, это ты на фото?». За каждым следует apk-файл с названием «Фото».

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», — предупредили в МВД.

APK (Android Package Kit) — формат архивных исполняемых файлов-приложений для Android и ряда других операционных систем на ее базе.

В сентябре «Известия» сообщили, что в России начал активно распространяться новый вирус-троян, который маскируется под уведомления от банков. Вредоносный код заражает устройства с операционной системой Android и заставляет пользователей поверить в ложные сообщения о списании денег, писало издание.

Атака начинается с заражения телефона вирусом. Чаще всего это происходит через фишинговую ссылку, присланную по электронной почте под видом уведомления от банка. Троян активируется в тот момент, когда пользователь нажимает на ссылку. После этого вредоносный код начинает действовать — на экране открываются различные приложения, меняются окна и поступают фальшивые уведомления о списании средств с банковских счетов.

На следующем этапе жертве звонит человек, представляющийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщает, что произошел взлом, и настоятельно рекомендует срочно перевести деньги на «безопасный счет».