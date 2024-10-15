В «Билайне» сообщили о взломе мошенниками неактивных аккаунтов в WhatsApp

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Мошенники используют неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) для звонков пользователям. Об этом сообщил «РИА Новости» директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Дмитрий Чернов.

Преступники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и операторов сотовой связи, уточнил представитель компании.

По словам Чернова, злоумышленники ставят новые аватарки в украденных профилях: фотографии меняют на логотипы разных компаний, чтобы вызвать доверие у жертв. Граждане, чьи старые номера используют мошенники, не подозревают о взломе профиля, такая схема затрудняет идентификацию преступников, отметил он.

С некоторых номеров проводят массовые обзвоны потенциальных жертв. Большинство обманутых пользователей — пожилые люди, отметили в «ВымпелКоме». Число столкнувшихся с новым видом мошенничества россиян Чернов не уточнил.

Российские банки и компании регулярно сообщают о новых видах мошенничества по телефону или в соцсетях. В частности, в середине октября в ВТБ рассказали, что в этом году телефонные мошенники чаще всего звонили россиянам от имени сотрудников банков, органов государственной власти, операторов связи. Каждый третий звонок поступал через мессенджер.

Таким образом злоумышленники получают от граждан СМС-коды для подтверждения действий в интернете, предлагают установить вредоносную программу или перейти по фишинговой ссылке. В результате преступники получают доступ к личному кабинету клиента банка, возможность оформлять кредиты и выводить деньги со счетов и карт, отметили в ВТБ.