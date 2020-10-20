Депутаты решили обязать агрегаторы такси создавать филиалы в регионах

По словам представителя ГК «Везет», которая сейчас имеет водительские офисы в 116 городах, они «долго шли по пути централизации юридических лиц». «Прежде всего, заинтересованная в этом сторона — налоговая инспекция России. Мы потратили много сил, чтобы реорганизовать компанию и избавиться от сотни юрлиц в 116 городах страны. Возврат раздробленности — риск потерять прозрачность», — настаивает он. Кроме того, в тексте проекта использованы неясные формулировки, в каком именно виде нужно присутствовать в регионах.
Представитель сервиса такси «Максим» Павел Стенников также сообщил, что выполнение указанных норм приведет «исключительно к дроблению бизнеса и росту операционных расходов». «Инспекции ФНС препятствуют регистрации юридических лиц из-за массовости участия учредителей и исполнительных органов, считая, в соответствии со своими инструкциями, эти фирмы однодневками. Интеллектуальные права на программно-аппаратные комплексы, товарные знаки, компьютерные программы и т.д. в принципе могут быть зарегистрированы исключительно на одно лицо. [Регистрация филиалов в регионах] — это ненужная, многомиллионная финансовая нагрузка по аренде офисов, трудоустройству туда сотрудников и т.д.», — указал Стенников. Согласно подсчетам, сделанным в прошлом году, только для сервиса «Максим» такая инициатива будет означать ежегодные дополнительные затраты в размере более 65 млн руб. и разовые в 10 млн руб. «У нас постоянно расширяется география, открываются новые подразделения, которых в этом году стало более 500 по России. Все эти расходы будут распределяться на потребителя, цена поездки увеличится», — предупредил он.
По словам источника РБК еще в одном агрегаторе, подобное правило противоречит логике цифровых сервисов и может создать прецедент. «По такому принципу «ВКонтакте», Ozon, AliExpress или любой другой цифровой сервис должны открывать филиал в каждом регионе. В этом нет никакого смысла, кроме как в дополнительной бюрократизации процессов и новых издержках. Кроме того, такое положение создает дискриминационные условия для более мелких игроков цифрового рынка, которые попросту не смогут позволить себе открытие филиалов в каждом регионе», — говорит собеседник РБК. По оценке собеседника, открытие юрлица и набор штата на его содержание будет стоить минимум 1,8 млн руб. в год для одного агрегатора в каждом субъекте.
По информации одного из собеседников РБК, предложение депутатов уже вызвало замечания со стороны Минэкономразвития. РБК направил запрос представителю министерства.
Как в Госдуме готовят регулирование для такси
Законопроект о регулировании такси был внесен в Госдуму в 2015 году председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и его первым заместителем Виталием Ефимовым. Документ предложил обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр; агрегаторам предлагается запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения. В 2018 году проект прошел первое чтение, а в 2019 году была подготовлена редакция ко второму чтению, которая вызвала резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента и представителей крупных агрегаторов. Критику вызвали, в частности, предложения: служба заказа такси должна быть только российским юрлицом с российским капиталом и не может быть филиалом какой-то иностранной компании; запрет на работу в такси для иностранцев; тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс. Однако формально на второе чтение документ до сих пор не вынесли.
Другие положения новой версии законопроекта
- Разрешить работу в такси для водителей в статусе самозанятых, если они являются гражданами России.
- Тарифы разрабатывают таксопарки и ИП, если иное не предусмотрено договором с агрегатором такси; они могут учитывать время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности.
- В Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси; случаи и порядок их применения, а также компенсацию перевозчикам могут устанавливать власти этих городов.
- В любом регионе страны могут быть установлены регулируемые тарифы на такси для тех, кто не работает через агрегаторы и принимает заказы вблизи объектов транспортной инфраструктуры.
- Правительство или главы регионов смогут устанавливать квоты на количество разрешений на таксоперевозки для ИП, которые не привлекают в качестве водителей иностранцев.
- В салоне такси должно быть установлено устройство, которое будет регистрировать информацию о скорости и маршруте его движения, о времени управления и отдыха водителя транспортного средства; таксопарки будут обязаны не передавать водителю информацию о заказе в период его обязательного отдыха и др.
В понедельник, 19 октября, представители агрегаторов по итогам заседания рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что комитет по транспорту и строительству Госдумы «полностью проигнорировал» их консолидированную позицию о регулировании рынка. Ранее в сентябре агрегаторы выступали с предложениями исключить возможность ограничения рыночного ценообразования и разрешить использовать участникам рынка цифровые технологии для контроля состояния водителя, писал ТАСС.
Авторы
Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев