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Депутаты решили обязать агрегаторы такси создавать филиалы в регионах

Агрегаторы такси должны открывать филиалы во всех регионах, где оказывают услуги, считают авторы законопроекта о регулировании такси. Это приведет к излишней бюрократизации и росту цен для пассажиров, предупреждает бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Депутаты предложили новое требование для получения разрешения на деятельность службы заказа такси, под которыми понимаются агрегаторы: юридические лица должны быть зарегистрированы, а индивидуальные предприниматели — жить на территории того региона, где планируют оказывать услуги. Такое положение содержится в имеющейся у РБК версии законопроекта о такси, подготовленной ко второму чтению. Подлинность документа подтвердили два источника на рынке такси.

Как пояснил РБК зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов, законопроект требует от агрегаторов такси иметь филиал в каждом регионе присутствия, но требования к месту жительства или регистрации не распространяются на водителей и таксопарки, а также не ограничивают поездки из одного субъекта в другой. «Представьте, если агрегатор такси условно зарегистрирован на Дальнем Востоке и работает на территории Белгорода, то куда департаменту транспорта Белгородской области в случае выявления нарушения обращаться в суд? Как ему ездить судиться по каждому нарушению?» — отмечает Старовойтов. Он подчеркнул, что региональные власти пока не могут оперативно обмениваться актуальными данными с агрегаторами, например, о лишении прав кого-либо из таксистов. «Если агрегатор такси передаст заказ такому водителю, то сам станет нарушителем, хотя понятно, что он объективно не мог получить эту информацию. Таким образом, на конкурентном рынке служб заказа такси может начаться борьба, орудием в которой станут водители с изъятыми документами, а целью — приостановление деятельности того или иного агрегатора», — объяснил он.

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Фото:Флегонтова Татьяна / ТАСС

Что про инициативу думает бизнес

Агрегаторы такси раскритиковали предложение депутатов. «Считаем, что требование о регистрации агрегатора такси в каждом субъекте излишним и создающим лишь административные барьеры для ведения бизнеса. Это также противоречит самой сути агрегаторов такси, которые являются информационными сервисами и не имеют объектов производства, которые привязаны к какой-либо территории», — рассказал представитель «Ситимобила».

По словам представителя ГК «Везет», которая сейчас имеет водительские офисы в 116 городах, они «долго шли по пути централизации юридических лиц». «Прежде всего, заинтересованная в этом сторона — налоговая инспекция России. Мы потратили много сил, чтобы реорганизовать компанию и избавиться от сотни юрлиц в 116 городах страны. Возврат раздробленности — риск потерять прозрачность», — настаивает он. Кроме того, в тексте проекта использованы неясные формулировки, в каком именно виде нужно присутствовать в регионах.

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Фото:Флегонтова Татьяна / ТАСС

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Представитель сервиса такси «Максим» Павел Стенников также сообщил, что выполнение указанных норм приведет «исключительно к дроблению бизнеса и росту операционных расходов». «Инспекции ФНС препятствуют регистрации юридических лиц из-за массовости участия учредителей и исполнительных органов, считая, в соответствии со своими инструкциями, эти фирмы однодневками. Интеллектуальные права на программно-аппаратные комплексы, товарные знаки, компьютерные программы и т.д. в принципе могут быть зарегистрированы исключительно на одно лицо. [Регистрация филиалов в регионах] — это ненужная, многомиллионная финансовая нагрузка по аренде офисов, трудоустройству туда сотрудников и т.д.», — указал Стенников. Согласно подсчетам, сделанным в прошлом году, только для сервиса «Максим» такая инициатива будет означать ежегодные дополнительные затраты в размере более 65 млн руб. и разовые в 10 млн руб. «У нас постоянно расширяется география, открываются новые подразделения, которых в этом году стало более 500 по России. Все эти расходы будут распределяться на потребителя, цена поездки увеличится», — предупредил он.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам источника РБК еще в одном агрегаторе, подобное правило противоречит логике цифровых сервисов и может создать прецедент. «По такому принципу «ВКонтакте», Ozon, AliExpress или любой другой цифровой сервис должны открывать филиал в каждом регионе. В этом нет никакого смысла, кроме как в дополнительной бюрократизации процессов и новых издержках. Кроме того, такое положение создает дискриминационные условия для более мелких игроков цифрового рынка, которые попросту не смогут позволить себе открытие филиалов в каждом регионе», — говорит собеседник РБК. По оценке собеседника, открытие юрлица и набор штата на его содержание будет стоить минимум 1,8 млн руб. в год для одного агрегатора в каждом субъекте.

По информации одного из собеседников РБК, предложение депутатов уже вызвало замечания со стороны Минэкономразвития. РБК направил запрос представителю министерства.

Как в Госдуме готовят регулирование для такси

Законопроект о регулировании такси был внесен в Госдуму в 2015 году председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и его первым заместителем Виталием Ефимовым. Документ предложил обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр; агрегаторам предлагается запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения. В 2018 году проект прошел первое чтение, а в 2019 году была подготовлена редакция ко второму чтению, которая вызвала резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента и представителей крупных агрегаторов. Критику вызвали, в частности, предложения: служба заказа такси должна быть только российским юрлицом с российским капиталом и не может быть филиалом какой-то иностранной компании; запрет на работу в такси для иностранцев; тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс. Однако формально на второе чтение документ до сих пор не вынесли.

Другие положения новой версии законопроекта

  • Разрешить работу в такси для водителей в статусе самозанятых, если они являются гражданами России.
  • Тарифы разрабатывают таксопарки и ИП, если иное не предусмотрено договором с агрегатором такси; они могут учитывать время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности.
  • В Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси; случаи и порядок их применения, а также компенсацию перевозчикам могут устанавливать власти этих городов.
  • В любом регионе страны могут быть установлены регулируемые тарифы на такси для тех, кто не работает через агрегаторы и принимает заказы вблизи объектов транспортной инфраструктуры.
  • Правительство или главы регионов смогут устанавливать квоты на количество разрешений на таксоперевозки для ИП, которые не привлекают в качестве водителей иностранцев.
  • В салоне такси должно быть установлено устройство, которое будет регистрировать информацию о скорости и маршруте его движения, о времени управления и отдыха водителя транспортного средства; таксопарки будут обязаны не передавать водителю информацию о заказе в период его обязательного отдыха и др.

В понедельник, 19 октября, представители агрегаторов по итогам заседания рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что комитет по транспорту и строительству Госдумы «полностью проигнорировал» их консолидированную позицию о регулировании рынка. Ранее в сентябре агрегаторы выступали с предложениями исключить возможность ограничения рыночного ценообразования и разрешить использовать участникам рынка цифровые технологии для контроля состояния водителя, писал ТАСС.

Авторы
Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
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