Депутаты решили обязать агрегаторы такси создавать филиалы в регионах

Агрегаторы такси должны открывать филиалы во всех регионах, где оказывают услуги, считают авторы законопроекта о регулировании такси. Это приведет к излишней бюрократизации и росту цен для пассажиров, предупреждает бизнес

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Депутаты предложили новое требование для получения разрешения на деятельность службы заказа такси, под которыми понимаются агрегаторы: юридические лица должны быть зарегистрированы, а индивидуальные предприниматели — жить на территории того региона, где планируют оказывать услуги. Такое положение содержится в имеющейся у РБК версии законопроекта о такси, подготовленной ко второму чтению. Подлинность документа подтвердили два источника на рынке такси.

Как пояснил РБК зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов, законопроект требует от агрегаторов такси иметь филиал в каждом регионе присутствия, но требования к месту жительства или регистрации не распространяются на водителей и таксопарки, а также не ограничивают поездки из одного субъекта в другой. «Представьте, если агрегатор такси условно зарегистрирован на Дальнем Востоке и работает на территории Белгорода, то куда департаменту транспорта Белгородской области в случае выявления нарушения обращаться в суд? Как ему ездить судиться по каждому нарушению?» — отмечает Старовойтов. Он подчеркнул, что региональные власти пока не могут оперативно обмениваться актуальными данными с агрегаторами, например, о лишении прав кого-либо из таксистов. «Если агрегатор такси передаст заказ такому водителю, то сам станет нарушителем, хотя понятно, что он объективно не мог получить эту информацию. Таким образом, на конкурентном рынке служб заказа такси может начаться борьба, орудием в которой станут водители с изъятыми документами, а целью — приостановление деятельности того или иного агрегатора», — объяснил он.

Что про инициативу думает бизнес

Агрегаторы такси раскритиковали предложение депутатов. «Считаем, что требование о регистрации агрегатора такси в каждом субъекте излишним и создающим лишь административные барьеры для ведения бизнеса. Это также противоречит самой сути агрегаторов такси, которые являются информационными сервисами и не имеют объектов производства, которые привязаны к какой-либо территории», — рассказал представитель «Ситимобила».