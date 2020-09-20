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СМИ узнали о планах владельца TikTok добиться оценки сервиса в $60 млрд

Китайские собственники соцсети настаивают, что она сейчас должна оцениваться в $60 млрд. Если американские компании согласятся с такой оценкой, то за выкупаемую под давлением властей долю им придется заплатить порядка $12 млрд
Oracle ORCL $59,8 -2,22% Купить
Walmart WMT $135,66 -1,73% Купить
Фото:Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Китайская компания ByteDance, которая владеет мобильным приложением TikTok, намерена добиться того, чтобы стоимость видеосервиса в США оценивалась в $60 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки по партнерству с американскими компаниями Oracle и Walmart.

Как ранее сообщили в Oracle, для управления бизнесом TikTok будет создана новая компания TikTok Global, которая будет обеспечивать работу сервиса на территории США и в большинстве стран мира. Oracle и Walmart на двоих получат 20% нового предприятия. По информации Bloomberg, из них 12,5% отойдет Oracle, а 7,5% достанется Walmart.

Как отмечает агентство, если обе компании согласятся на оценку стоимости сервиса в $60 млрд, то за 20% они заплатят в общей сложности $12 млрд. Однако, как пишет Bloomberg, окончательная оценка стоимости пока не установлена и может быть изменена. «Пекин также еще не одобрил сделку, хотя регулирующие органы высказались в пользу любой транзакции, в которой ByteDance сохраняет контроль над своими ценными алгоритмами и другими запатентованными технологиями», — говорится в публикации.

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Сделка по покупке доли в китайской социальной сети американской компаний Oracle уже получила одобрение президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложению продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

TikTоk, а также приложение еще одной китайской социальной сети,WeChat, с 20 сентября на территории США должны быть удалены из магазинов приложений AppStore, Google Play и аналогичных сервисов. Также на территории США запрещено их обновление. Запрет был введен Министерством торговли США. Причиной запрета американские власти называют сбор данных пользователей этими приложениями, который в Вашингтоне считают угрозой национальной безопасности на фоне обострения отношений с КНР. По данным TikTok, в США его приложение используют около 100 млн пользователей, у приложения WeChat — около 19 млн пользователей. При этом на США приходится почти 26% общего трафика TikTok.

Авторы
Михаил Юшков, Георгий Тадтаев
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