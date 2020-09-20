Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов» Общество, 05:27 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 05:09 Трамп заявил о создании США оружия на зависть России и Китая Политика, 04:39 Швейцарский банк решил перевести трейдеров в дополненнную реальность Технологии и медиа, 04:30 Сенатор предупредил о серьезных рисках при отказе от «Северного потока-2» Политика, 03:54 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 03:42 США направят подкрепления в Сирию после инцидента с российскими военными Политика, 03:29 Трамп анонсировал выдвижение женщины кандидатом в судьи Верховного суда Политика, 03:02 Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России Общество, 02:00 Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle Политика, 02:00 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 01:55 В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство Общество, 01:35 Наталья Водянова вышла замуж за наследника Louis Vuitton и Christian Dior Недвижимость, 01:29 В Башкирии в аварии погибла семья из четырех человек Общество, 00:49
Технологии и медиа ,  
0 

Швейцарский банк решил перевести трейдеров в дополненнную реальность

Это будет сделано для создания привычных условий работы сотрудников, которые из-за пандемии COVID-19 сидят на удаленке. В UBS также не исключают коммуникацию трейдеров с помощью веб-камер
Фото:Michael Probs / AP Photo
Фото: Michael Probs / AP Photo

Швейцарский банк UBS проведет эксперимент, в рамках которого переведет своих трейдеров в режим дополненной реальности, сообщает Financial Times.

На такое решение в крупнейшей кредитной организации страны пошли, чтобы воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которых пока что не могут вернуть с удаленки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В дополненную реальность трейдеры будут выходить при помощи шлемов виртуальной реальности HoloLense от Microsoft, которые банк уже передал им. По словам главного операционного директора UBS Беатриц Мартин, банк намерен экспериментировать с различными инструментами, пока сотрудники не могут вернуться в офисы.

Работники увидели рост своей эффективности на удаленке
Общество
Фото:Max Kovalenko / Lichtgut / ТАСС

В качестве альтернативы в UBS рассматривают возможность установки у трейдеров дома дополнительных мониторов, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у их коллег. По мнению руководства банка, такой вариант упростит взаимодействие между ними.

Как пишет FT, многие банки хотели бы вернуть сотрудников в офисы, но пока опасаются это делать из-за риска заболевания. Deutsche Bank, например, оповестил своих сотрудников в Нью-Йорке, что до открытия новой штаб-квартиры в 2021 году не будет требовать их возвращения с дистанционного формата.

Ранее в сентябре Bloomberg сообщал, что JPMorgan сначала вернул лидирующих трейдеров в штаб-квартиры в Лондоне и Нью-Йорке, однако потом был вынужден вновь отправить их на удаленку из-за положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Эксперты назвали долю перешедших на удаленку компаний в России
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В августе международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела опрос среди 12 тыс. сотрудников по всему миру и выяснила, что 75% из них считают, что в течение нескольких месяцев, проведенных на дистанционной работе в период пандемии, они не снизили или даже повысили свою эффективность.

Эксперты из медиагруппы «Актион-МЦФЭР» сообщали, что в период пиковых коронавирусных ограничений в России на удаленный режим работы полностью перешли только 34% компаний. Еще треть организаций заявили, что ввели дистанционный формат для части своих сотрудников.

Автор
Михаил Котляр
Швейцария UBS банк дополненная реальность
Материалы по теме
Банк UBS спрогнозировал первое за 12 лет падение выручки «Яндекса»
Технологии и медиа
UBS Group сообщил о всплеске на мировом арт-рынке из-за миллениалов
Общество
UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter