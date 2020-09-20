Швейцарский банк решил перевести трейдеров в дополненнную реальность

Это будет сделано для создания привычных условий работы сотрудников, которые из-за пандемии COVID-19 сидят на удаленке. В UBS также не исключают коммуникацию трейдеров с помощью веб-камер

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Швейцарский банк UBS проведет эксперимент, в рамках которого переведет своих трейдеров в режим дополненной реальности, сообщает Financial Times.

На такое решение в крупнейшей кредитной организации страны пошли, чтобы воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которых пока что не могут вернуть с удаленки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В дополненную реальность трейдеры будут выходить при помощи шлемов виртуальной реальности HoloLense от Microsoft, которые банк уже передал им. По словам главного операционного директора UBS Беатриц Мартин, банк намерен экспериментировать с различными инструментами, пока сотрудники не могут вернуться в офисы.

В качестве альтернативы в UBS рассматривают возможность установки у трейдеров дома дополнительных мониторов, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у их коллег. По мнению руководства банка, такой вариант упростит взаимодействие между ними.