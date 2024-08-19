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В «Яндекс Такси» не увидели риска оттока водителей из-за новых полисов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис «Яндекс такси» не ожидает уменьшения количества водителей с 1 сентября из-за новых требований по покупке полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика такси (ОСГОП). В компании считают, что у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы, сообщила пресс-служба сервиса.

«Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября — мы разместим предложения страховых компаний в наших приложениях для водителей и партнеров», — пояснили в «Яндексе» (цитата по ТАСС).

В компании также заявили, что «Яндекс» стремится сделать обязательное страхование доступным водителю онлайн, и отметили что с недавних пор в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси, можно покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Аналогичное решение планируется разрабатывать для ОСГОП.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Закон по ОСГОП Госдума приняла в июне 2023 года. Общественный совет по развитию такси попросил Минфин, Минтранс и Центральный Банк (ЦБ) в августе 2024 года перенести на 2028 год сроки вступления в силу требований по покупке полисов. Это предложение не поддержали.

Среди проблем введения дополнительной страховки выделялись в том числе отсутствие в России эффективной стратегии противодействия мошенничеству в сфере страхования автомобилей, а также опасения таксистов, что стоимость полиса ОСГОП будет рассчитываться по верхней планке тарифного коридора.

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон об ОСГОП, которые распространяют его действие на пассажирские перевозки такси. Лимиты страховых выплат за ущерб пассажирам составят до 2 млн руб. (по сравнению с лимитами до 500 тыс. руб. по закону об ОСАГО, оформление которого также обязательно для таксистов).

В июле ЦБ уже установил тарифный коридор для таких полисов: его стоимость, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.

За отсутствие ОСГОП перевозчикам грозит штраф: для индивидуального предпринимателя (ИП) или руководителя транспортной компании он доходит до 50 тыс. руб.; для юрлица — от 500 тыс. до 1 млн руб. Согласно закону о такси, перевозчику также могут приостановить или аннулировать разрешение на работу в такси.

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