В «Яндекс Такси» не увидели риска оттока водителей из-за новых полисов

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Сервис «Яндекс такси» не ожидает уменьшения количества водителей с 1 сентября из-за новых требований по покупке полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика такси (ОСГОП). В компании считают, что у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы, сообщила пресс-служба сервиса.

«Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября — мы разместим предложения страховых компаний в наших приложениях для водителей и партнеров», — пояснили в «Яндексе» (цитата по ТАСС).

В компании также заявили, что «Яндекс» стремится сделать обязательное страхование доступным водителю онлайн, и отметили что с недавних пор в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси, можно покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Аналогичное решение планируется разрабатывать для ОСГОП.

Закон по ОСГОП Госдума приняла в июне 2023 года. Общественный совет по развитию такси попросил Минфин, Минтранс и Центральный Банк (ЦБ) в августе 2024 года перенести на 2028 год сроки вступления в силу требований по покупке полисов. Это предложение не поддержали.

Среди проблем введения дополнительной страховки выделялись в том числе отсутствие в России эффективной стратегии противодействия мошенничеству в сфере страхования автомобилей, а также опасения таксистов, что стоимость полиса ОСГОП будет рассчитываться по верхней планке тарифного коридора.