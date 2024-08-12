Власти не нашли оснований для отсрочки новой страховки для таксистов

Минфин и ЦБ отказались переносить сроки вступления в силу обязательного страхования для перевозчиков такси на 2028 год — оно заработает с 1 сентября. Об этом их просили сами таксисты, указывая на риски для отрасли

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин и ЦБ отказались переносить на 2028 год сроки вступления в силу требований по покупке полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика такси (ОСГОП), следует из ответов Минтранса, Минфина и ЦБ в адрес Общественного совета по развитию такси (копии писем есть у РБК). Требования должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

Минтранс предлагал отложить вступление нормы на год — до 2025 года, — еще на этапе разработки законопроекта об ОСГОП, напомнили в ведомстве в ответ на жалобы общественного совета. «Минтрансом высказывалась позиция об увеличении дополнительной финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты», — ответил исполняющий обязанности директора департамента автомобильного транспорта Минтранса Владимир Луговенко. Письмо с предложением об отсрочке направлялось председателю думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову, но поддержано предложение не было, уточнил он.

Для выработки консолидированной позиции после обращения совета Минтранс и запросил Минфин и Банк России.

Какой вид страховки появится ОСГОП — это обязательное страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами. С 1 сентября вступают в силу поправки в закон об ОСГОП, которые распространяют его действие на пассажирские перевозки такси. Лимиты страховых выплат за ущерб пассажирам составят до 2 млн руб. (по сравнению с лимитами до 500 тыс. руб. по закону об ОСАГО, оформление которого также обязательно для таксистов). В июле ЦБ уже установил тарифный коридор для таких полисов: его стоимость, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.

Почему таксисты просили переноса

Введение дополнительной страховки может осложнить массовую легализацию самозанятых водителей такси и создать новые административные барьеры, указывал совет в своем обращении.

Среди проблем выделялись следующие:

До сих пор окончательно не решен вопрос со страхованием таксистов по ОСАГО, — многим по-прежнему отказывают в страховке, а ее стоимость очень высокая. Введение дополнительного полиса «приведет к потере доверия рынка такси к институту страхования». Также высока вероятность, что перевозчикам будут отказывать и в страховании по ОСГОП;

Полис ОСГОП оформляется минимум на год, а правила возврата страховых взносов при досрочном расторжении договора отсутствуют. Самозанятые таксисты в основном арендуют автомобили для работы, — им придется каждый раз оформлять новый полис, что приведет к значительным финансовым потерям. Предлагается ввести «гибкое страхование»;

Ущерб по ОСГОП компенсируется всем пассажирам такси, даже если они пострадали из-за вины другого водителя (не таксиста). При этом в последнем случае компенсация по ОСГОП не предусмотрена для самого водителя такси или для пешеходов. «В данной ситуации пассажиры смогут получить компенсацию до 2 млн руб., а водители и пешеходы — до 500 тыс. в рамках полисов ОСАГО. Мы же считаем, что риск для всех участников аварии одинаков», — писала председатель совета Ирина Зарипова и предлагала уравнять размер компенсации в соответствии с размером выплаты по ОСГОП.

У таксистов есть опасения, что стоимость полиса ОСГОП будет рассчитываться по верхней планке тарифного коридора (5,4 тыс. руб.). Это основано на «многолетнем опыте наблюдения за ценообразованием полисов ОСАГО для такси». Совет предложил закрепить индексацию стоимости ОСГОП на уровне годовой инфляции;

В России отсутствует эффективная стратегия противодействия мошенничеству в сфере страхования автомобилей, включая такси. Предлагается ее разработать.

За отсутствие ОСГОП перевозчикам грозит штраф: для индивидуального предпринимателя (ИП) или руководителя транспортной компании он доходит до 50 тыс. руб.; для юрлица — от 500 тыс. до 1 млн руб. Согласно закону о такси, перевозчику также могут приостановить или аннулировать разрешение на работу в такси.

«При текущих условиях на рынке может законно действовать лишь четверть перевозчиков, зарегистрированных в региональных реестрах», — указывает Зарипова. Это приведет к острой нехватке такси, уменьшению доступности транспортных средств в критических ситуациях. Из-за нехватки автомобилей стоимость поездок возрастет. Потенциально это также может вызвать социальное недовольство и напряжение в регионах.

По последним данным Минтранса, представленным на отраслевом форуме МЕФТ, в федеральной системе ФГИС «Такси» зарегистрировано 92 тыс. перевозчиков такси (из которых 25 тыс. — самозанятые), 572 тыс. автомобилей такси и 1200 служб заказа такси.

Что ответили Минфин и ЦБ

По закону страховщики не могут при запросе перевозчика отказать ему в оформлении ни ОСАГО, ни ОСГОП, указывает в своем ответе замглавы ведомства Иван Чебесков. «Учитывая, что Банк России осуществляет контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам ОСАГО, а также надзор за деятельностью субъектов страхового дела, то в случае, если страховая организация произвела неверный расчет премии либо отказывается или уклоняется от заключения договора, необходимо обращаться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России», — предлагает замминистра. Отказ от заключения договора можно зафиксировать с помощью фото-, аудио- или видеоустройств или свидетелей;

По вопросу «гибкого страхования» ОСГОП, возможности переоформления полисов при смене автомобиля без доплат ЦБ указал, что решением может стать введение краткосрочных договоров ОСГОП (по аналогии с ОСАГО). Банк России уже концептуально поддержал введение такого механизма, говорится в ответе директора департамента страхового рынка Ильи Смирнова. В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что виден рост востребованности краткосрочных ОСАГО (от 1 дня до 3-х месяцев) именно среди таксистов: «Если за первые три месяца продаж (март—май 2024 года) было оформлено менее 11 тыс. таких полисов (из них менее 12% — для такси), то за июнь и первые 18 дней июля — более 52,5 тыс. (из них более 86% для такси)», — сообщили в ЦБ;

Закрепление в законе положений об индексации страховой премии по ОСГОП на уровне годовой инфляции не будет способствовать предотвращению резкого роста стоимости договора ОСГОП, считает Минфин. ЦБ же указывает, что мера может привести к применению экономически необоснованных тарифов — когда страховой премии недостаточно или страховая премия избыточна. «Недостаточность страховой премии оказывает негативное влияние на финансовую устойчивость страховщиков и может привести к недоступности страхования».

РБК обратился за комментарием в пресс-службы Минтранса и Минфина.

В Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) не согласились с рисками, обозначенными перевозчиками. Там указали на резкий рост оформлений ОСАГО для такси с июля 2023 года, — в преддверии начала действия закона о такси (в сентябре). Не логичным там считают и тезис о том, что в страховании ОСГОП таксистам будут отказывать по аналогии со страхованием по ОСАГО. «Также договор ОСГОП предполагает возможность замены транспортного средства, поэтому тут проблем нет (с переоформлением. — РБК)», добавили в союзе.

В «АльфаСтраховании» не видят существенного всплеска конкретных запросов на расчет размеров тарифов ОСГОП, несмотря на приближние срока вступления в силу требований. Основной риск компания увидела в другом: как и в ОСАГО, в ОСГОП пока отсутствуют эффективные инструменты сплошного, а не выборочного контроля за обязательностью полиса. «Это оставляет возможность таксистам, работающим в отрасли периодически, не покупать обязательное страхование вовсе. В результате в самой отрасли существует перекос, так как к таксопаркам применяются одни требования, а к самозанятым, решившим подзаработать — совершенно иные. При этом значительная часть рынка такси формируется именно временными водителями», — считает Дарья Туркина, руководитель управления страхования транспортных рисков «АльфаСтрахования». В этом видится риск уже для пассажиров и других водителей.

В СК «МАКС» зафиксировали особую активность в части обращений таксопарков за ОСГОП только «после объявления о данном решении в СМИ», после чего интенсивность запросов заметно спала, сообщил РБК Александр Щербаков из «МАКС». «В целом социальная инициатива в части защиты пассажиров такси безусловно правильная, но времени для всеобъемлющей оценки рисков по данному виду было дано недостаточно», — отметили в компании.