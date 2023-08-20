Эксперты назвали возможные причины крушения «Луны-25»

К столкновению «Луны-25» с поверхностью спутника Земли мог привести человеческий фактор, в том числе ошибки в расчетах, допустили эксперты. Точные причины аварии установит межведомственная комиссия

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20 августа «Роскосмос» сообщил, что космический аппарат «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны, в результате миссия прекратила свое существование. Причины аварии будет выяснять специально формируемая межведомственная комиссия. Возможные версии крушения в эфире телеканала РБК озвучили эксперты.

Заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов:

«Если вспомнить, предыдущие наши межпланетные полеты осуществлялись почти 50 лет назад. Сейчас новые люди, новая электроника, новое программное обеспечение, новая аппаратура. И всему этому снова надо учиться. Давайте вспомним историю. Наша «Луна-9», которая первая совершила мягкую посадку на Луну [3 февраля 1966 года] <...> Там больше десяти прототипов летало, и только 12-й аппарат сумел совершить мягкую посадку.

Это естественные причины, явления, которые происходят в любой космонавтике. Вспомните израильскую космонавтику, индийскую космонавтику, когда они пытались совершить посадку на Луну, также у них происходили проблемы <...> То же касается «Луны-25». Крайний полет к Луне у нас был в 1976 году, прошло 47 лет, надо понимать, что у нас [сейчас] совсем другие люди работают. <...> Конечно, в любом случае, человеческий фактор влияет. <...>

Такого феномена как нерасчетная орбита вообще не существует. У нас практически все орбиты, на которые выходят любые космические аппараты, являются нерасчетными. Расчетными являются идеальные орбиты в идеальных условиях, остальное все находится за пределами определенных рамок. Самый первый спутник, который полетел 4 октября 1957 года, он вышел на нерасчетную орбиту. <...> Юрий Гагарин летал на нерасчетной орбите. <...> Параметры атмосферы, параметры гравитационного поля никогда не являются идеальными, всегда есть флуктуации в ту или иную сторону. Задача коррекции, которая производится при полете космического аппарата — эти нерасчетные параметры вводить как можно ближе к тем, кот были предварительно рассчитаны.

Задача современной космонавтики, современных инженеров — выводить космические аппараты как можно ближе к расчетной орбите, [при этом] закладываются допустимые параметры отклонений. Сейчас «Луне-25» дали импульс спуска. Видимо, параметры орбиты, на которую вышел аппарат, стали выходить за пределы допустимых, и аппарат, скорее всего, столкнулся с поверхностью Луны, как сообщает Роскосмос».

Специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников:

«В середине прошлого дня должен был произойти следующий маневр: модуль летал на круговой орбите, где-то высота 100 км. Необходимо было вытянуть эллипс, сделать орбиту, где высота, кратчайшее расстояние до Луны [сократится до] 18 км. То есть произвести маневр, чтобы приблизить аппарат в район посадки. <...> Происходит нештатная ситуация при работе двигателя. То есть, он должен был перейти на эту высоту 18 км, но есть ощущение что … мы видим что он врезался. Это значит, что двигатель отработал, скорее всего, дольше, чем нужно. <...> И соответственно, орбита начала пересекать поверхность Луны, и Луна стала препятствием для движения космического аппарата. Это один из вариантов, я могу только предполагать.

Могла сработать автоматика — не вовремя выключили аппарат, могли быть ошибки в расчетах. Но что конкретно [произошло] — естественно, узнаем после того, как будет проведен полный анализ».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт ранее в разговоре с «РИА Новости» заявил, что «тревожащие признаки» у «Луны-25» заметили еще до попытки перехода на предпосадочную орбиту. «Были проблемы, они были не то, чтобы существенные, но признаки были, так скажем, тревожащие, но все надеялись, что с этим как-то удастся разобраться... Проблемы были, аккуратно скажу, есть расчетные вещи, а есть не по номиналу.», — сказал он и выразил мнение, что следовало бы подождать и отложить переход на предпосадочную орбиту.

Овчинников, комментируя слова Эйсмонта, сказал: «Можно откладывать сколько угодно. Если комиссия тогда приняла решение, значит оно было верным. С аномалией, если какая-то и была, справились, потому что нас не просвещали здесь мы не можем знать достоверно, что произошло. <...>Это решение не одного человека, а специалиста по каждой системе».

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск станции «Луна-25» был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, мягкая посадка аппарата должна была состояться 21 августа. До аварии «Луна-25» измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности естественного спутника Земли, установила параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы, передала снимок невидимого с Земли участка Луны, а также зафиксировала удар микрометеорита, принадлежащего к метеорному поясу Персеиды.