Минкомсвязь закрыла портал для выдачи цифровых пропусков

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Минкомсвязь деактивировала портал, на котором граждане оформляли цифровые пропуска для возможности перемещаться по городу в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее, как отмечает агентство, пользователи портала госуслуг обратили внимание на то, что сервис propusk.gosuslugi.ru, через который можно получить цифровой пропуск, не был закрыт и выдавал QR-коды для некоторых регионов. Сейчас, при попытке открыть сервис propusk.gosuslugi.ru, пользователя перекидывает на главную страницу портала госуслуг. «Страница была доступна на портале госуслуг, так как заканчивалась приемка результатов госконтракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией», — объяснили в Минкомсвязи.

В ведомстве уточнили, что для сдачи результатов работ подрядчику необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. «После завершения приемки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала», — сообщили в ведомстве.

Все данные, которые вносились гражданами для получения пропусков, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, заявили в министерстве.

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