Комитет Думы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей»

Владельцев сайтов с фильмами с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки хотят обязать удалять произведения, признанные Минкультом «дискредитирующими традиционные ценности»

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал одобрить поправки, по которым владельцы соцсетей и сайтов с фильмами должны будут блокировать доступ к произведениям, «дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Таблица поправок к законопроекту, который расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм, опубликована в базе нижней палаты парламента, внимание на них обратил внимание «Интерфакс».

Автор поправок — первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. Согласно его предложению, владельцы сайтов и платформ с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки должны будут удалять произведения, которые Минкульт признал «дискредитирующими ценности», или которым отказал в выдаче прокатных удостоверений, в течение суток после требования Роскомнадзора.

Аналогичная норма предусмотрена для владельцев соцсетей, суточный доступ к которой составляет более 500 тыс. пользователей. Они должны будут блокировать произведения, «распространяемые на персональной странице пользователя».

Законопроект в декабре 2024 года внесла группа депутатов и сенаторов. В конце июня его приняли в первом чтении. Согласно документу, Минкультуры сможет вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения, например, чтобы уточнить возрастные ограничения.

Как предполагает текст проекта ко второму чтению, закон, если его примут, вступит в силу 1 марта 2026 года.