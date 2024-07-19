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Технологии и медиа ,  
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Глобальный сбой: без регистраций на рейсы, банков и Sky News. Фотогалерея

Аэропорты, банки и поезда столкнулись с глобальным сбоем

Проблемы с Windows вызвали глобальный сбой в IT-системах по всему миру, это привело к отмене и задержке рейсов в США, Европе и Австралии, нарушению работы телеканалов и банковских терминалов. Последствия сбоя — в фотогалерее РБК.
Microsoft связала сбой с проблемой в платформе облачных вычислений Azure и сообщила, что предпринимает действия для решения ситуации. Пользователи по всему миру столкнулись с &laquo;синим экраном смерти&raquo;. Инцидент&nbsp;произошел из-за&nbsp;ошибки&nbsp;в обновлении антивируса Falcon компании CrowdStrike.
Фото: Elena Rodriguez / Reuters

Microsoft связала сбой с проблемой в платформе облачных вычислений Azure и сообщила, что предпринимает действия для решения ситуации. Пользователи по всему миру столкнулись с «синим экраном смерти». Инцидент произошел из-за ошибки в обновлении антивируса Falcon компании CrowdStrike.

Из-за сбоя крупнейшие авиакомпании США&nbsp;&mdash; American Airlines, United Airlines, Delta Airlines&nbsp;&mdash; прекратили полеты. С трудностями в работе компьютерных систем столкнулись аэропорты Берлина и Амстердама, в Испании и Австралии&nbsp;пассажиров начали регистрировать &laquo;вручную&raquo;. О проблемах с работой систем бронирования и регистрации рассказали в&nbsp;Turkish Airlines и нескольких индийских авиакомпаниях.&nbsp;
Фото: PA Images / Reuters

Из-за сбоя крупнейшие авиакомпании США — American Airlines, United Airlines, Delta Airlines — прекратили полеты. С трудностями в работе компьютерных систем столкнулись аэропорты Берлина и Амстердама, в Испании и Австралии пассажиров начали регистрировать «вручную». О проблемах с работой систем бронирования и регистрации рассказали в Turkish Airlines и нескольких индийских авиакомпаниях. 

Сбой затронул терминалы торговых сетей. На фото&nbsp;&laquo;Синий экран смерти&raquo; на кассе в магазине Брисбене (Австралия).
Фото: AAP Image / Jono Searle / Reuters

Сбой затронул терминалы торговых сетей. На фото «Синий экран смерти» на кассе в магазине Брисбене (Австралия).

Фото: Stella Qiu / Reuters
Фото: Stella Qiu / Reuters
Фото: AAP Image / Lukas Coch / Reuters
Фото: AAP Image / Lukas Coch / Reuters
На фоне проблем&nbsp;Windows утром 19 июля прервал вещание британский телеканал Sky News и индийский&nbsp;NDTV, сбой затронул австралийские&nbsp;Channel 10 и ABC.&nbsp;
Фото: DPA / Picture Alliance / Reuters

На фоне проблем Windows утром 19 июля прервал вещание британский телеканал Sky News и индийский NDTV, сбой затронул австралийские Channel 10 и ABC. 

Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах в работе, по словам пользователей, они также возникли&nbsp;у Lloyds Bank и платежных систем Visa и Mastercard.&nbsp;
Фото: PA Images / Reuters

Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах в работе, по словам пользователей, они также возникли у Lloyds Bank и платежных систем Visa и Mastercard. 

Разработчик антивирусного софта&nbsp;CrowdStrike, программа которого, предположительно, стала причина сбоя в Windows,&nbsp;потерял более $13 млрд капитализации. Его акции рухнули на 16,5%, до $287,3, свидетельствуют данные торгов на премаркете NASDAQ.&nbsp;
Фото: AAP Image / Lukas Coch / Reuters

Разработчик антивирусного софта CrowdStrike, программа которого, предположительно, стала причина сбоя в Windows, потерял более $13 млрд капитализации. Его акции рухнули на 16,5%, до $287,3, свидетельствуют данные торгов на премаркете NASDAQ. 

Инцидент требует серьезного расследования, и назвать точные причины его возникновения пока не представляется возможным, сказал РБК заместитель директора по продуктовому развитию ГК &laquo;Солар&raquo; Артем Избаенков. По его словам, причиной могли стать ошибки при обновлениях программного обеспечения, которые могут возникать, например, в результате человеческого фактора или неполадок в QA-тестировании при раскатке обновлений.
Фото: Christoph Soeder / dpa / Reuters

Инцидент требует серьезного расследования, и назвать точные причины его возникновения пока не представляется возможным, сказал РБК заместитель директора по продуктовому развитию ГК «Солар» Артем Избаенков. По его словам, причиной могли стать ошибки при обновлениях программного обеспечения, которые могут возникать, например, в результате человеческого фактора или неполадок в QA-тестировании при раскатке обновлений.

Аэропорты и авиакомпании в России работают в штатном режиме, полеты выполняются по расписанию, заявили в Росавиации. В Минцифры&nbsp;сказали РБК, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство&nbsp;не поступало.&nbsp;Россию не затронул сбой, поскольку в стране практически не используются антивирусный софт компании CrowdStrike, ставший&nbsp;причиной проблем Windows, рассказал РБК эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Аэропорты и авиакомпании в России работают в штатном режиме, полеты выполняются по расписанию, заявили в Росавиации. В Минцифры сказали РБК, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало. Россию не затронул сбой, поскольку в стране практически не используются антивирусный софт компании CrowdStrike, ставший причиной проблем Windows, рассказал РБК эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Пассажиров в Сингапуре регистрировали вручную на рейсы.
Фото: Caroline Chia / Reuters

Пассажиров в Сингапуре регистрировали вручную на рейсы.

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Caroline Chia / Reuters
Фото: Caroline Chia / Reuters
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