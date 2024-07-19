Глобальный сбой: без регистраций на рейсы, банков и Sky News. Фотогалерея

Аэропорты и авиакомпании в России работают в штатном режиме, полеты выполняются по расписанию, заявили в Росавиации. В Минцифры сказали РБК, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало. Россию не затронул сбой, поскольку в стране практически не используются антивирусный софт компании CrowdStrike, ставший причиной проблем Windows, рассказал РБК эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.