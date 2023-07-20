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Операторам связи упростят доступ к земельным участкам

Госдума одобрила поправки, упрощающие операторам связи доступ к земельным участкам
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который упростит операторам использование земельных участков за пределами крупных городов. Кроме того, будет решена проблема бесхозных линий связи
Фото: Яков Андреев / РИА Новости
Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Госдума в четверг, 20 июля, во втором чтении одобрила поправки в Земельный кодекс, которые упрощают оформление прав на использование земельных участков занятых так называемыми линейными объектами, следует из трансляции на сайте Госдумы.

Законопроект был внесен правительством. Предложенные ко второму чтению поправки (их авторы — сенаторы Артем Шейкин и Вадим Деньгин) позволяют операторам связи использовать частные и государственные земельные участки для организации профильной инфраструктуры. Ранее такой порядок действовал только в отношении газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения.

Оформление земельных отношений происходит по решению госоргана на условиях публичного сервитута (права пользования чужим имуществом в общественно-значимых целях). Причем регулирование действует также в отношении объектов связи, созданных до 30 декабря 2004 года.

Операторы редко использовали механизм публичного сервитута, потому что получить статус территориальной значимости крайне сложно, объяснил РБК один из авторов инициативы сенатор Вадим Деньгин. По его словам, на схемах развития территорий линии связи не всегда отражаются, а сама процедура обоснования значимости может занимать до 1 года. Чтобы построить вышку или проложить кабель на земельных участках оператор связи вынужден вести долгие переговоры с каждым собственником земельного участка, который находится на пути прокладки линий, а собственников могут быть десятки и сотни, объясняет сенатор. Такая ситуация мешает оперативному развитию услуг связи в России, поэтому для социально важной инфраструктуры был разработан институт публичного сервитута. При этом владелец инфраструктуры по-прежнему будет обязан платить собственнику земельного участка за размещение объекта, а сам собственник имеет право оспорить и не согласиться с установлением такого сервитута, заключил Деньгин.

По мнению сенатора, публичный сервитут наиболее актуален за пределами крупных городов. Реализация законопроекта не только обеспечит жителей сельских территорий качественной связью, но и позволит ускорить внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве. Например, устойчивая связь важна для точного земледелия и работы беспилотной сельскохозяйственной техники. РБК направил запрос в Минсельхоз и Комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Сейчас публичный сервитут для размещения линий и сооружений связи может быть установлен только в случае, если он имеет статус объекта федерального, регионального или местного значения, сказал РБК представитель Минцифры. Но объекты связи не являются обязательными для отображения на схемах территориального планирования, что не позволяет их так категорировать, добавил он. «Оператору приходится проходить длительную процедуру согласования, чтобы убедить органы власти в том, что строительство объекта связи необходимо на той или иной территории, пройти публичные обсуждения», рассказал представитель Минцифры.

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Граждане смогут получить мобильную связь и интернет, там, где это необходимо, еще быстрее, например, вдоль дорог, в малонаселенных пунктах и тд. Минцифры поддерживает законопроект и считает поправки важными для отрасли и граждан, заключил собеседник РБК.

Законопроект разрабатывался с 2019 года и был предусмотрен федеральным проектом «Нормативное регулирование цифровой среды». Но из-за межведомственных разногласий не был доработан и внесен, рассказал РБК источник в отрасли. В 2022 году вопрос о совершенствовании механизма публичного сервитута для объектов связи был поднят на площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и работа над законодательной инициативой возобновилась.

Какие проблемы в области связи решает инициатива

Одно из важных изменений, по мнению авторов — с социально важных объектов, в том числе линий связи, которые были созданы до 30 декабря 2004 года, снята угроза демонтажа.

Обеспечение надлежащего учета и содержания линий связи является важным фактором их бесперебойного функционирования и поддержания в надлежащем состоянии, в том числе для создания условий для работы «цифровой экономики» в России, заметил представитель пресс-службы МТС.

По его словам, после приватизации большая часть предприятий прекратила свое существование, и линейная инфраструктура, как и инфраструктурные объекты в других отраслях, часто передавалась новым владельцам без надлежащего оформления. Также не все объекты инфраструктуры надлежаще оформлялись до вступления в силу в 2005 году градостроительного кодекса. Для ряда объектов существующие правила регулирования были не применимы, а сами объекты оказывались «в серой зоне». Функционировавшую в СССР сеть связи постигла та же судьба, что и коммунальную, дорожную инфраструктуру.

«Пользователи инфраструктуры, владение и управление которой сможет быть узаконено в результате внесения изменений в законодательство, получат гарантии на сохранение, обеспечение безопасности и возможность распоряжаться этой собственностью. Государство получит гарантии по работе инфрастуктуры связи, включая критическую инфраструктуру, а также дополнительную налогооблагаемую имущественную базу», подчеркнул представитель пресс-службы МТС.

В настоящее время существуют проблемы с оформлением прав на земельные участки, на которых расположены линии связи, построенные до 2000-х годов, отметил в свою очередь, представитель пресс-службы Ростелекома.

Сегодня подобные упрощенные порядки оформления прав на объекты, построенные до появления современной правовой системы регулирования, уже существуют в отношении личной недвижимости граждан (жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки); имущества Вооруженных Сил и органов ФСБ, объектов гражданской обороны; имущества общего пользования садоводческих и огороднических товариществ; имущества «Почты России».

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Анна Захарова
операторы связи регулирование Госдума Совет Федерации
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