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Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд

Известия: Минтранс оценил создание инфраструктуры для коммерческих дронов в ₽240 млрд
Затраты на создание инфраструктуры для полетов коммерческих беспилотников в России до 2030 года могут составить 236 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на проект Минтранса. Наибольшая статья расходов — управление и навигация
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минтранс оценил затраты на создание инфраструктуры для полетов коммерческих беспилотников в России в 236 млрд руб. до 2030 года, при этом из бюджета на проект могут выделить 231,5 млрд, еще 3,3 млрд — от субъектов, оставшееся — внебюджетные источники. Об этом со ссылкой на паспорт федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» сообщают «Известия».

По данным газеты, статьи расходов в рамках проекта разделены на шесть пунктов:

  • На внедрение унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов беспилотных воздушных судов (БВС) по всей России планируют направить 168,5 млрд руб. в 2024–2030 годах;
  • На внедрение инфраструктуры на 49 аэродромах федеральной собственности — для обеспечения самих полетов БАС, планируют направить еще 4,9 млрд руб. Оснащение первых 12 аэродромов начнется уже в 2025 году;
  • Аналогичную инфраструктуру потребуется установить на 241 посадочной площадке в регионах (и находящихся в собственности региональных властей) — на это выделят еще 28,4 млрд руб. до 2030 года. Из этой суммы 25 млрд — это средства федерального бюджета, а 3,3 млрд — региональных. Первые шесть площадок должны быть реконструированы уже в 2024-м.
  • На оснащение аэропортов, наиболее подверженных угрозам незаконного вмешательства (I категория), средствами обнаружения и противодействия противоправному применению БВС планируется потратить 30 млрд руб. В следующем году такими средствами оборудуют один аэропорт, в 2025-м — еще два, в 2026-м — девять, а всего до 2030 года — 31.;
  • Около 5 млрд руб. вложат в оборудование системы обеспечения информационной безопасности на 290 маршрутах (районах) полетов БВС и 217 млн — на создание цифровой платформы сертификации дронов, их разработчиков и изготовителей.

Окончательно интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство и создать единое цифровое пространство для обеспечения полетов беспилотной и пилотируемой авиации, а также сервисов на этой основе планируется к 2026–2027 годам, следует из документа Минтранса.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что паспорт нацпроекта по БАС (в который входит указанный федеральный проект Минтранса) сейчас проходит процедуру межведомственного рассмотрения. После согласования всех параметров, в том числе финансовых, проект будет внесен на рассмотрение правительства, уточнили там. Утвердить нацпроект до 1 сентября кабмину поручил президент России Владимир Путин.

В Минтрансе не ответили на запрос «Известий».

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Путин еще в апреле называл производство беспилотников очень перспективным направлением и сообщил, что в ближайшее время инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем», — говорил президент. Тогда же он заявил, что выпуск перспективных БПЛА должен быть поставлен на поток. Производители в апреле оценивали затраты на создание отрасли дронов в ₽500 млрд. до 2030 года.

В то же время, после начала российской спецоперации на Украине российские регионы вводят запреты на полеты беспилотников — к началу июля запрет на использование беспилотников ввели 60 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники рынка отмечали, что Общии потери от запрета на полеты дронов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге достигнут 1,5 млрд руб., если он продлится до конца 2023 года. Самые большие потери при этом понесет сельскохозяйственная отрасль, чьи убытки могут достигнуть 2,4 млрд руб.

Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд
Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минтранс беспилотники инфраструктура аэропорты дроны
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