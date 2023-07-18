Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд

Затраты на создание инфраструктуры для полетов коммерческих беспилотников в России до 2030 года могут составить 236 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на проект Минтранса. Наибольшая статья расходов — управление и навигация

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минтранс оценил затраты на создание инфраструктуры для полетов коммерческих беспилотников в России в 236 млрд руб. до 2030 года, при этом из бюджета на проект могут выделить 231,5 млрд, еще 3,3 млрд — от субъектов, оставшееся — внебюджетные источники. Об этом со ссылкой на паспорт федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» сообщают «Известия».

По данным газеты, статьи расходов в рамках проекта разделены на шесть пунктов:

На внедрение унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов беспилотных воздушных судов (БВС) по всей России планируют направить 168,5 млрд руб. в 2024–2030 годах;

На внедрение инфраструктуры на 49 аэродромах федеральной собственности — для обеспечения самих полетов БАС, планируют направить еще 4,9 млрд руб. Оснащение первых 12 аэродромов начнется уже в 2025 году;

Аналогичную инфраструктуру потребуется установить на 241 посадочной площадке в регионах (и находящихся в собственности региональных властей) — на это выделят еще 28,4 млрд руб. до 2030 года. Из этой суммы 25 млрд — это средства федерального бюджета, а 3,3 млрд — региональных. Первые шесть площадок должны быть реконструированы уже в 2024-м.

На оснащение аэропортов, наиболее подверженных угрозам незаконного вмешательства (I категория), средствами обнаружения и противодействия противоправному применению БВС планируется потратить 30 млрд руб. В следующем году такими средствами оборудуют один аэропорт, в 2025-м — еще два, в 2026-м — девять, а всего до 2030 года — 31.;

Около 5 млрд руб. вложат в оборудование системы обеспечения информационной безопасности на 290 маршрутах (районах) полетов БВС и 217 млн — на создание цифровой платформы сертификации дронов, их разработчиков и изготовителей.

Окончательно интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство и создать единое цифровое пространство для обеспечения полетов беспилотной и пилотируемой авиации, а также сервисов на этой основе планируется к 2026–2027 годам, следует из документа Минтранса.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что паспорт нацпроекта по БАС (в который входит указанный федеральный проект Минтранса) сейчас проходит процедуру межведомственного рассмотрения. После согласования всех параметров, в том числе финансовых, проект будет внесен на рассмотрение правительства, уточнили там. Утвердить нацпроект до 1 сентября кабмину поручил президент России Владимир Путин.

В Минтрансе не ответили на запрос «Известий».

Путин еще в апреле называл производство беспилотников очень перспективным направлением и сообщил, что в ближайшее время инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем», — говорил президент. Тогда же он заявил, что выпуск перспективных БПЛА должен быть поставлен на поток. Производители в апреле оценивали затраты на создание отрасли дронов в ₽500 млрд. до 2030 года.

В то же время, после начала российской спецоперации на Украине российские регионы вводят запреты на полеты беспилотников — к началу июля запрет на использование беспилотников ввели 60 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники рынка отмечали, что Общии потери от запрета на полеты дронов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге достигнут 1,5 млрд руб., если он продлится до конца 2023 года. Самые большие потери при этом понесет сельскохозяйственная отрасль, чьи убытки могут достигнуть 2,4 млрд руб.