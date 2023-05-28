Крупнейший оператор связи Крыма назвал причину аварии в сетях

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Авария в сетях крупнейшего в Крыму оператора связи «Миранда-медиа» произошла из-за хакерской атаки, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«26 мая на оператора связи Крыма — «Миранда-медиа» была совершена хакерская атака. Одна из крупнейших за всю историю компании. На ее устранение потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи», — сказано в сообщении.

Специалисты компании уже восстановили сетевую инфраструктуру, а информационные сервисы доступны пользователям частично, сообщил генеральный директор «Миранда-медиа» Иван Зима. Он пояснил, что доступ к ним ограничен из соображений безопасности.

Пользователи пока не смогут оплатить услуги связи, однако отключать их не будут, добавил Зима. Кроме того, компания предоставит своим клиентам компенсацию, детали об этом Зима обещал сообщить позднее.

Авария в сетях «Миранда-медиа» произошла днем 26 мая. В министерстве информационных технологий региона заверили, что их работоспособность восстановят в течение часа. Советник главы республики Олег Крючков говорил, что на ликвидацию последствий аварии уйдет несколько часов. Около 20:00 в тот же день он заявил, что авария практически ликвидирована и в течение двух часов у всех абонентов в Крыму и других областях появится интернет.

Интернет после аварии пропал не только в Крыму, но и в других регионах, в том числе в Мелитополе Запорожской области. «РИА Новости» сообщало, что в городе также пропал ТВ-сигнал, а подключения не было ни к мобильной сети, ни по стационарной.