Компания Безоса стала конкурентом SpaceX в лунной программе NASA

NASA и Blue Origin Джеффа Безоса заключили контракт на разработку посадочного модуля на Луну в рамках программы Artemis. Ранее такой контракт космическое агентство заключило со SpaceX Илона Маска

Джефф Безос (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Компания миллиардера Джеффа Безоса (третье место в мировом рейтинге Forbes, состояние примерно $139 млрд) Blue Origin заключила контракт с NASA на разработку посадочного модуля Blue Moon в рамках лунной миссии агентства Artemis, сообщается на сайте NASA.

«Мы рады объявить, что Blue Origin создаст систему посадки человека в качестве второго поставщика NASA для доставки астронавтов Artemis на поверхность Луны», — сказал глава агентства Билл Нельсон.

Artemis — это лунная программа NASA, в рамках которой планируется организовать регулярные полеты астронавтов на Луну на космическом корабле Orion с помощью ракеты SLS (Space Launch System). На лунной орбите будет создана космическая станция Gateway, на Луне — базовая станция Artemis. В программе уже восемь этапов до 2031 года, в том числе: Тестовый полет без экипажа (прошел в 2022-м). Тестовый полет с экипажем (2024). Высадка на Луну (2025). Отправка обитаемого модуля с последующей высадкой на Луну (2027) Доставка дополнительного оборудования (2028) и т. д. NASA рассматривает свою лунную программу как этап перед высадкой первых астронавтов на Марс.

Первый поставщик — SpaceX Илона Маска (второе место в рейтинге Forbes, $184 млрд). Его компания тоже будет разрабатывать посадочный модуль, контракт был заключен в апреле 2021-го, модули SpaceX будут использованы на третьем и четвертом этапах миссии.

В NASA пояснили, что «наличие двух различных конструкций лунных посадочных модулей» обеспечит «большую надежность и регулярность высадок на Луну». Кроме такой, такой подход позволит стимулировать инновации и снизит затраты.

Модуль Blue Origin должен быть готов к пятому этапу Artemis. Сумма контракта с компанией Безоса составляет $3,4 млрд.

В рамках этой миссии планируется вывести четырех астронавтов на лунную орбиту на космическом корабле Orion с помощью SLS. Корабль состыкуется с Gateway на лунной орбите, после чего два астронавта перейдут в модуль Blue Origin и на нем отправятся примерно на неделю исследовать Луну.