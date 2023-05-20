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Компания Безоса стала конкурентом SpaceX в лунной программе NASA

Компания Безоса Blue Origin стала конкурентом SpaceX Маска в лунной программе NASA
NASA и Blue Origin Джеффа Безоса заключили контракт на разработку посадочного модуля на Луну в рамках программы Artemis. Ранее такой контракт космическое агентство заключило со SpaceX Илона Маска
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Компания миллиардера Джеффа Безоса (третье место в мировом рейтинге Forbes, состояние примерно $139 млрд) Blue Origin заключила контракт с NASA на разработку посадочного модуля Blue Moon в рамках лунной миссии агентства Artemis, сообщается на сайте NASA.

«Мы рады объявить, что Blue Origin создаст систему посадки человека в качестве второго поставщика NASA для доставки астронавтов Artemis на поверхность Луны», — сказал глава агентства Билл Нельсон.

Artemis — это лунная программа NASA, в рамках которой планируется организовать регулярные полеты астронавтов на Луну на космическом корабле Orion с помощью ракеты SLS (Space Launch System). На лунной орбите будет создана космическая станция Gateway, на Луне — базовая станция Artemis.

В программе уже восемь этапов до 2031 года, в том числе:

  1. Тестовый полет без экипажа (прошел в 2022-м).
  2. Тестовый полет с экипажем (2024).
  3. Высадка на Луну (2025).
  4. Отправка обитаемого модуля с последующей высадкой на Луну (2027)
  5. Доставка дополнительного оборудования (2028) и т. д.

NASA рассматривает свою лунную программу как этап перед высадкой первых астронавтов на Марс.

Первый поставщик — SpaceX Илона Маска (второе место в рейтинге Forbes, $184 млрд). Его компания тоже будет разрабатывать посадочный модуль, контракт был заключен в апреле 2021-го, модули SpaceX будут использованы на третьем и четвертом этапах миссии.

В NASA пояснили, что «наличие двух различных конструкций лунных посадочных модулей» обеспечит «большую надежность и регулярность высадок на Луну». Кроме такой, такой подход позволит стимулировать инновации и снизит затраты.

Модуль Blue Origin должен быть готов к пятому этапу Artemis. Сумма контракта с компанией Безоса составляет $3,4 млрд.

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В рамках этой миссии планируется вывести четырех астронавтов на лунную орбиту на космическом корабле Orion с помощью SLS. Корабль состыкуется с Gateway на лунной орбите, после чего два астронавта перейдут в модуль Blue Origin и на нем отправятся примерно на неделю исследовать Луну. 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
NASA лунная программа Blue Origin Джефф Безос SpaceX
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