Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
В Минздраве призвали врачей отказаться от фразы «а мы-то здесь причем?» Общество, 02:06
Власти Москвы заявили о «сверхинтенсивных осадках» и быстром таянии снега Общество, 01:47
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Сестра поддержала Роналду фразой «убили человека». Что происходит на ЧМ Спорт, 01:01
Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны Технологии и медиа, 00:58
Пушилин заявил о движении вперед по всей линии соприкосновения на Украине Политика, 00:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Такой хоккей нам не нужен. Культовые цитаты комментатора Николая Озерова Спорт, 00:15
Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели Общество, 00:05
В России вырос спрос на курсы сестер милосердия и тактической медицины Общество, 00:00
Байден допустил, что рост экономики США опередит КНР впервые за 50 лет Экономика, 11 дек, 23:42
В Белоруссии увидели попытку Запада подтолкнуть Минск к военным действиям Политика, 11 дек, 23:34
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 11 дек, 23:23
Дептранс предупредил о задержках трамваев в Москве из-за осадков Общество, 11 дек, 23:14
Технологии и медиа ,  
0 

Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

Космический корабль NASA Orion сел в Тихом океане после беспилотного полета на орбиту Луны

Космический корабль Orion сел на поверхность воды в Тихом океане, завершив беспилотный полет на орбиту Луны. Трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Youtube-канале.

Капсула корабля коснулась поверхности океана в 09:40 11 декабря по Тихоокеанскому времени (20:40 мск). Она приводнилась в 480 км от города Сан-Диего на юго-западе США.

Приводнение — это мягкая посадка космического аппарата на поверхность воды с помощью парашюта или планирования.

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем взлетела со стартовой площадки 39B в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде 16 ноября. Orion находился в космосе в течение 25 с половиной дней.

В рамках миссии Orion дважды облетел Луну и приблизился к ней на расстояние в 128,7 км. Чтобы протестировать системы и создать нагрузку на них корабль отлетел от Земли на 167,8 тыс. км.

Полет корабля является частью миссии Artemis I, в рамках которой специалисты NASA исследуют Марс и Луну. Основная цель миссии — протестировать системы Orion в условиях космического полета и обеспечить безопасный вход в атмосферу, проверить спуск, приводнение и восстановление корабля перед первым запуском с экипажем в рамках следующей миссии Artemis II.

Читайте на РБК Pro
Китай не спасет: можно ли предотвратить дефицит компьютерного «железа»
Кошмар перед Рождеством: почему погибает крупнейший в мире ретейлер Sears
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом
Владислав Мартынов — РБК: «Можем ожидать «криптовесну» в середине 2023»
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
космический корабль NASA посадка
Материалы по теме
Глава NASA назвал профессиональным сотрудничество с Россией на МКС
Технологии и медиа
NASA запустило сверхтяжелую ракету в рамках лунной миссии
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter