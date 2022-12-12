Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

Космический корабль NASA Orion сел в Тихом океане после беспилотного полета на орбиту Луны

Космический корабль Orion сел на поверхность воды в Тихом океане, завершив беспилотный полет на орбиту Луны. Трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Youtube-канале.

Капсула корабля коснулась поверхности океана в 09:40 11 декабря по Тихоокеанскому времени (20:40 мск). Она приводнилась в 480 км от города Сан-Диего на юго-западе США.

Приводнение — это мягкая посадка космического аппарата на поверхность воды с помощью парашюта или планирования.

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем взлетела со стартовой площадки 39B в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде 16 ноября. Orion находился в космосе в течение 25 с половиной дней.

В рамках миссии Orion дважды облетел Луну и приблизился к ней на расстояние в 128,7 км. Чтобы протестировать системы и создать нагрузку на них корабль отлетел от Земли на 167,8 тыс. км.

Полет корабля является частью миссии Artemis I, в рамках которой специалисты NASA исследуют Марс и Луну. Основная цель миссии — протестировать системы Orion в условиях космического полета и обеспечить безопасный вход в атмосферу, проверить спуск, приводнение и восстановление корабля перед первым запуском с экипажем в рамках следующей миссии Artemis II.