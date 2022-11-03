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«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий

«Роскосмос» заключил контракты на 7,2 и 9,3 млрд руб. на создание двух лунных миссий
В рамках госконтрактов с НПО Лавочкина планируется создание двух лунных миссий — орбитальной и посадочной для забора грунта. Ранее «Роскосмос» в очередной раз отложил пуск исследовательной лунной станции «Луна-25»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» заключила с Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина два госконтракта на создание двух лунных миссий, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы госзакупок.

Первый контракт — орбитальная миссия, он подразумевает создание в 2022-2024 годах аппарата для дистанционных исследований поверхности Луны (шифр «Луна-Ресурс-1» (ОА-2021) ). Его стоимость составляет 9,3 млрд руб.

Второй контракт стоимостью 7,2 млрд руб. — создание посадочной миссии для забора грунта. В его рамках в 2022-2025 года будет сконструирован космический комплекс для контактных исследований Луны (шифр «Луна-Ресурс-1» (ПА-2021) ), в том числе посадочного и грунтозаборного устройств и манипулятора.

Российская лунная программа, рассчитанная до 2024 года, включает в себя три этапа. Первый — «Вылазка» — охватывает период с 2021 по 2025 год и предполагает среди прочего исследование Луны автоматическими станциями серии «Луна» (25, 26, 27 и 28).

В середине апреля во время посещения космодрома Восточный президент Владимир Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Она должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако запуск неоднократно переносили. В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что его отложили до 2023 года из-за проблем с доплеровским измерителем скорости и дальности, разработанным концерном «Вега» (входит в «Ростех»).

Прежний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин допускал, что миссии «Луна-26» и «Луна-27» будут отложены, поскольку «Роскосмос» будет тратить основные финансовые и производственные ресурсы «на увеличение орбитальной группировки».Одна из них готовилась для картографирования, а вторая — для исследования грунта.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роскосмос Госзакупки НПО Лавочкина Луна госконтракт
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